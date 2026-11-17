Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 690/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương tổng cộng 692,5 triệu đồng.

Mức phạt cao nhất, 187,5 triệu đồng, được áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Từ ngày 18/3 đến ngày 19/8/2026, APS đã 12 lần cho kế toán trưởng của công ty vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, với tổng số tiền 64,46 triệu đồng.

APS bị phạt thêm 137,5 triệu đồng do vi phạm hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ. Tại các thời điểm cuối năm 2024, cuối năm 2025, ngày 30/6 và 30/9/2026, tổng mức cho vay ký quỹ của công ty đối với một khách hàng đều vượt 3% vốn chủ sở hữu của APS.

Giao diện website Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS). Ảnh chụp màn hình.

Đối với hoạt động đầu tư, công ty bị phạt 137,5 triệu đồng do vượt giới hạn đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết. Tỷ lệ đầu tư vào nhóm cổ phiếu này trên vốn chủ sở hữu của APS tại ngày 30/6 và 30/9/2026 lần lượt là 27% và 28,53%, cao hơn mức giới hạn 20%.

Công ty cũng bị phạt 137,5 triệu đồng do bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký thay mặt Phòng Tự doanh trên hai tờ trình đề nghị phê duyệt phương án tự doanh.

Mức phạt còn lại là 92,5 triệu đồng đối với hành vi lưu giữ hồ sơ không đầy đủ. Cụ thể, APS không cung cấp được các hợp đồng mở tài khoản chuyên dụng tại ngân hàng thương mại để nhận tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng./.