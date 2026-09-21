Chứng khoán châu Á tăng trưởng nhờ tin về hội nghị Mỹ-Trung

Màn hình tài chính tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) hiển thị chỉ số Nikkei 225. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN phát

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI bứt phá 113,49 điểm (1,65%) lên 7.007,72 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp. Thị trường Seoul khởi sắc nhờ dòng tiền chảy mạnh vào các cổ phiếu bán dẫn và công nghệ, giúp nhà đầu tư gạt bỏ hoàn toàn những lo ngại về tình hình căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Sự hưng phấn cũng lan tỏa mạnh mẽ tại thị trường Trung Quốc. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 1,2% lên 25.042,71 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tiến 1,0% lên 3.949,91 điểm.

Thị trường tại Tokyo (Nhật Bản) đóng cửa giao dịch trong phiên này do rơi vào kỳ nghỉ lễ. Chứng khoán Sydney đóng cửa gần như đi ngang.

Tâm lý lạc quan của giới đầu tư được củng cố sau khi giới chức kinh tế Mỹ và Trung Quốc nhất trí thiết lập một kênh liên lạc chuyên trách về AI. Động thái này được đánh giá là bước đệm thuận lợi trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Washington trong tuần này.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 21/9, chỉ số VN - Index giảm 15,99 điểm (0,88%) xuống 1.799,67 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 0,91 điểm (0,33%) xuống 274,38 điểm.