Chứng khoán châu Á tăng điểm sau dữ liệu việc làm của Mỹ

Động lực chính thúc đẩy giới đầu tư là báo cáo việc làm thấp hơn dự kiến của Mỹ, giúp Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thêm dư địa để hoãn đợt tăng lãi suất trong tháng này, cùng với đà lao dốc của giá dầu giúp làm dịu nỗi lo lạm phát.

Trong ảnh: Bên ngoài Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE) ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn đầu đà tăng tại khu vực là thị trường Nhật Bản. Chỉ số Nikkei 225 của Tokyo tăng 2,4% lên 69.946,86 điểm. Trong phiên, có thời điểm chỉ số này đã vượt mốc 70.000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 7/2026.

Thị trường chứng khoán Đài Bắc của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) cũng ghi nhận mức tăng tương tự. Sự chững lại của chi phí đi vay toàn cầu đang tạo môi trường vô cùng thuận lợi cho nhóm cổ phiếu công nghệ, vốn là những doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính để duy trì các khoản đầu tư khổng lồ.

Sắc xanh bao phủ hàng loạt thị trường khác trong khu vực. Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng nhích nhẹ 0,1% lên 23.992,27 điểm. Các sàn giao dịch tại Sydney, Singapore, Wellington, Bangkok, Mumbai, Manila và Jakarta đều đồng loạt đi lên. Riêng thị trường Seoul và Thượng Hải đóng cửa nghỉ lễ.

Tâm lý lạc quan của giới đầu tư châu Á bắt nguồn từ báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp được chờ đợi của Mỹ. Nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ tạo ra 29.000 việc làm trong tháng 9/2026, thấp hơn rất nhiều so với mức dự báo 90.000 việc làm. Số liệu của hai tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm, thậm chí tháng 7/2026 còn ghi nhận mức tăng trưởng âm.

Ngay lập tức, thị trường đánh giá lại khả năng Fed thắt chặt chính sách. Công cụ FedWatch của CME hiện dự báo khả năng Fed tăng lãi suất chỉ còn hơn 20%, giảm mạnh so với mức hơn 65% hồi đầu tuần trước. Theo ông Stephen Innes, chuyên gia tại công ty quản lý tài sản SPI Asset Management, xu hướng tuyển dụng tại Mỹ hiện đã rơi vào vùng “không nóng, không lạnh”, giúp Fed có thể chưa cần tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 tới.

Tại Việt Nam, chốt phiên 5/10, chỉ số VN-Index tăng 15,49 điểm (0,89%) lên 1.753,2 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 2,87 điểm (1,08%) lên 269,62 điểm.