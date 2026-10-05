Chứng khoán châu Á tăng điểm sau báo cáo việc làm của Mỹ

Nhà đầu tư theo dõi bảng chỉ số chứng khoán tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 có thời điểm vượt mốc 70.000 điểm trong phiên sáng, lần đầu tiên kể từ đầu tháng 7/2026, khi đà tăng của Phố Wall cuối tuần trước, cùng với kỳ vọng Fed sẽ không tăng lãi suất, giúp cải thiện tâm lý thị trường. Cuối phiên sáng chỉ số Nikkei 225 tăng 1.728,15 điểm, tương đương 2,53%, lên 70.037,61 điểm. Chỉ số Topix, phản ánh rộng hơn thị trường Nhật Bản, tăng 47,57 điểm, tương đương 1,16%, lên 4.138,57 điểm. Nhiều nhóm cổ phiếu được nhà đầu tư mua vào, trong đó hơn một nửa số nhóm ngành tăng điểm và các cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn đầu đà tăng.

Các thị trường Sydney, Singapore, Manila và Jakarta cũng tăng điểm, trong khi Hong Kong (Trung Quốc) và Wellington giảm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,1%, xuống 23.945,35 điểm. Thị trường Seoul và Thượng Hải đóng cửa nghỉ lễ.

Các nhà đầu tư châu Á tiếp nối đà tăng của Phố Wall cuối tuần trước, khi cả ba chỉ số chủ chốt đều tăng mạnh sau khi số liệu việc làm khu vực phi nông nghiệp của Mỹ được công bố. Báo cáo cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với mức dự báo khoảng 90.000 việc làm. Số liệu của hai tháng trước đó cũng được điều chỉnh giảm, trong đó số việc làm của tháng 7 được điều chỉnh cho thấy thực tế nền kinh tế Mỹ đã bị giảm số việc làm trong tháng này.

Thị trường ngay lập tức điều chỉnh lại đánh giá về khả năng Fed tăng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất chỉ còn hơn 20%, so với hơn 65% vào đầu tuần trước.

Kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất ít nhất một lần nữa trong năm nay, sau đợt tăng hồi tháng 9, đã đẩy chi phí vay của Chính phủ Mỹ tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong tuần trước có thời điểm lên mức cao nhất trong 24 năm. Đà tăng của lợi suất được thúc đẩy bởi lạm phát vẫn ở mức cao, chi tiêu chính phủ gia tăng và việc các doanh nghiệp tăng vay nợ để tài trợ cho các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Stephen Innes, thuộc SPI Asset Management, nhận định xu hướng tuyển dụng gần đây đã ổn định ở mức "không quá nóng, cũng không quá lạnh", với khoảng 40.000-60.000 việc làm mới mỗi tháng.

Ông cho biết chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm, vẫn ở mức đáng lo ngại, khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng xu hướng trong ngắn hạn đã hạ nhiệt rõ rệt.

Theo ông Innes, kết hợp hai yếu tố trên cho thấy cuộc họp tháng 10 của Fed dường như không còn là thời điểm ngân hàng trung ương này cần phải hành động mạnh, mà có thể "thoải mái" chờ đợi, trong khi cuộc họp tháng 12 vẫn có thể là thời điểm cần cân nhắc kỹ hơn do áp lực lạm phát còn lớn.

Tâm lý thị trường cũng được cải thiện sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ các kho dự trữ trong vòng 4 tháng, đồng thời "không áp dụng các hạn chế xuất khẩu đối với năng lượng". Động thái này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) sử dụng kho dự trữ diesel chiến lược, nếu không Mỹ sẽ cấm xuất khẩu diesel.

Trong những tuần gần đây, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đã trở lại gần mức trước xung đột, nhưng nguồn cung các sản phẩm nhiên liệu như diesel vẫn hạn chế do các nhà máy lọc dầu bị hư hại trong cuộc xung đột. Các nhà máy lọc dầu của Nga cũng chịu thiệt hại do các cuộc tấn công của Ukraine.

Tại Việt Nam, mở cửa phiên 5/10, chỉ số VN-Index tăng 7,98 điểm (0,46%) lên 1.746,2 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,31 điểm (0,12%) xuống 266,44 điểm.