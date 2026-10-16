Chứng khoán châu Á phục hồi sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ

Bảng chỉ số chứng khoán tại tỉnh sàn giao dịch ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Thị trường Seoul và Tokyo tăng khá mạnh trong đầu phiên, nhờ cổ phiếu của các nhà sản xuất chip SK hynix và Kioxia đi lên. Trong phiên trước đó, cổ phiếu hai thị trường này chịu áp lực bán mạnh khi các nhà đầu tư rút vốn khỏi lĩnh vực AI, vốn từng giữ vai trò dẫn dắt thị trường. Làn sóng bán tháo xuất phát từ số liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự báo, làm gia tăng khả năng Fed tăng lãi suất, cùng với những lo ngại về tình hình tài chính của CoreWeave, doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu đang gánh khoản nợ lớn.

Cụ thể, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chấm dứt chuỗi sáu phiên giảm liên tiếp trong ngày 16/10, khi nhà đầu tư mua trở lại các cổ phiếu AI và bán dẫn bị giảm giá mạnh, đồng thời chuyển vốn sang những cổ phiếu được định giá thấp. Tuy nhiên, những lo ngại về AI vẫn chưa biến mất.

Sau khi mất hơn 3.300 điểm trong phiên trước, mức giảm mạnh thứ ba tính theo số điểm trong lịch sử giao dịch một ngày, chỉ số Nikkei 225 chốt phiên tăng 898,34 điểm, tương đương 1,39%, lên 65.324,29 điểm.

Tại Seoul, thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng hơn 2% trong phiên ngày 16/10, chấm dứt chuỗi bảy phiên giảm liên tiếp, nhờ áp lực bán tháo cổ phiếu chip dịu bớt và kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất của Fed thay đổi. Đồng won Hàn Quốc cũng tăng giá so với đồng USD. Chỉ số KOSPI chốt phiên tăng 113,83 điểm, tương đương 2,05%, lên 5.668,05 điểm, sau khi có thời điểm đạt 5.809,94 điểm.

Tại Trung Quốc, các chỉ số chứng khoán diễn biến trái chiều. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,24%, lên 3.716,28 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,5%, lên 24.186,83 điểm. Các thị trường Singapore, Mumbai, Bangkok và Manila cũng tăng điểm.

Ngược lại, chứng khoán Jakarta lao dốc hơn 11%, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1998, sau khi MSCI, công ty cung cấp các chỉ số thị trường chứng khoán được sử dụng rộng rãi trên thế giới, cho rằng việc thiếu minh bạch trong cơ cấu sở hữu cổ phiếu và tình trạng giao dịch có dấu hiệu phối hợp khiến thị trường chứng khoán Indonesia không còn đáp ứng đầy đủ tiêu chí của nhóm thị trường mới nổi. Thông báo này làm dấy lên lo ngại dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ rút khỏi thị trường Indonesia.

CoreWeave, doanh nghiệp có trụ sở tại bang New Jersey (Mỹ), đã vay nợ lớn để tài trợ cho các thương vụ mua chip bán dẫn đắt tiền của Nvidia. Cổ phiếu công ty này giảm 15,5% trong phiên giao dịch ngày 14/10 tại Mỹ, trong khi lợi suất một số trái phiếu của công ty tăng vọt, phản ánh lo ngại ngày càng lớn về triển vọng hoạt động.

Diễn biến này làm gia tăng những quan ngại đối với toàn bộ lĩnh vực công nghệ AI. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang đã trấn an thị trường trong ngày 15/10, khi lên tiếng bảo vệ tình hình tài chính của CoreWeave.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index tăng 7,56 điểm, hay 0,45%, lên 1.705,91 điểm, còn chỉ số HNX-Index để mất 0,16 điểm, hay 0,06%, xuống 259,13 điểm.