Chứng khoán châu Á phục hồi nhờ tín hiệu tích cực về lợi nhuận doanh nghiệp

Giao dịch viên làm việc tại phòng giao dịch chứng khoán, ngân hàng Hana, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Thị trường chứng khoán châu Á tiến sát mức cao nhất kể từ đợt bán tháo tuần trước trong phiên giao dịch ngày 21/10, nhờ tác động của đà tăng của Phố Wall trong phiên trước và những tín hiệu ban đầu tích cực từ mùa công bố kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Chốt phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á – Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng 1,1%, dẫn đầu là thị trường Hàn Quốc.

Tại Tokyo, chứng khoán tăng điểm sau khi công ty hàng không vũ trụ SpaceX công bố kết quả kinh doanh khả quan. Tuy nhiên, đà tăng còn hạn chế so với mức giảm gần đây, trong bối cảnh thị trường chờ báo cáo kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn. Chỉ số Nikkei 225 chốt phiên tăng 545,82 điểm, tương đương 0,85%, lên 64.621,24 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc phục hồi sau phiên giảm mạnh trước đó, nhờ cổ phiếu ngành bán dẫn tăng giá khi lo ngại về chi tiêu cho AI dịu bớt. Đồng won cũng tăng giá so với đồng USD. Chỉ số KOSPI tăng 182,92 điểm, tương đương 3,29%, lên 5.735,66 điểm, sau khi có thời điểm đạt 5.816,43 điểm.

Đi ngược với đà tăng trong khu vực, chứng khoán Trung Quốc giảm điểm trong phiên 21/10. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) mất 0,6%, xuống 3.713,03 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,9%, còn 23.651,87 điểm.

Tại Australia, cổ phiếu NextDC, doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu, lao dốc trong phiên 21/10, khiến giá trị vốn hóa thị trường giảm gần một nửa. Diễn biến này xảy ra sau khi công ty mạnh tay hạ dự báo doanh thu cho năm tới và tạm hoãn các dự án phát triển trong tương lai, làm gia tăng tâm lý tiêu cực đối với cổ phiếu AI trên toàn cầu.

Cổ phiếu của các nhà cung cấp linh kiện tại Nhật Bản và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) cho Tesla và SpaceX tăng giá sau khi tỷ phú Elon Musk ngày 20/10 cho rằng việc sáp nhập hai công ty là một ý tưởng tốt. Ông cho biết hai doanh nghiệp đã thành lập các ủy ban đặc biệt để thảo luận về khả năng hợp nhất.

Tại Mumbai, Ấn Độ, đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 3,2 tỷ USD của Jio Platforms đã được đăng ký mua hết chỉ trong chưa đầy hai giờ kể từ khi mở nhận đăng ký. Nhà đầu tư đổ xô tham gia đợt chào bán cổ phiếu lớn nhất từ trước đến nay của Ấn Độ và là đợt IPO đầu tiên của một công ty con thuộc tập đoàn Reliance trong hai thập niên.

Sau đợt bán tháo tuần trước, các thị trường chứng khoán trong khu vực đã ổn định trở lại nhưng vẫn dao động trong biên độ hẹp. Theo dữ liệu của LSEG, trong số các doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh, chiếm 13% tổng số doanh nghiệp trong chỉ số, có 86% đạt lợi nhuận cao hơn dự báo.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào AI. Trong báo cáo, các nhà phân tích của ngân hàng MUFG tại Singapore cho biết một số phân khúc kinh doanh trung tâm dữ liệu đang bắt đầu phải chịu mức bù rủi ro cao hơn, phản ánh sự thận trọng ngày càng tăng của nhà đầu tư.

Trên thị trường trái phiếu châu Âu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm tăng 4,7 điểm cơ bản, lên 4,9605%, khi nhà đầu tư đánh giá thông báo của Thủ tướng Sébastien Lecornu về việc triển khai lực lượng quân đội quy mô lớn để hỗ trợ cảnh sát ổn định tình hình ở Pháp dự kiến diễn ra vào ngày 24/10. Diễn biến này khiến chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Pháp và trái phiếu Chính phủ Đức cùng kỳ hạn tăng 2,3 điểm cơ bản, lên 154,7 điểm cơ bản.

Đồng yen gần như đi ngang so với USD trong phiên này, ở mức 158,165 yen/USD, sau khi số liệu công bố ngày 21/10 cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 9 tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo. Nhu cầu mạnh đối với chất bán dẫn và các sản phẩm liên quan đến AI đã bù đắp sự suy yếu ở những lĩnh vực khác.

Theo các khảo sát mới đây, phần lớn các nhà kinh tế dự báo Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 30/10, trước khi tăng 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 và tiếp tục tăng theo quý.

Trên thị trường tiền số, bitcoin gần như đi ngang ở mức 82.757,36 USD/BTC, trong khi ether giảm 0,2%, xuống 2.441,17 USD/ETH.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 21/10, chỉ số VN - Index tăng 46,70 điểm (2,76%) lên 1.738,67 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 3,71 điểm (1,44%) lên 261,67 điểm.