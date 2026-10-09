Chứng khoán châu Á phần lớn đi lên trong chiều 9/10

Đồng thời, giá dầu giảm cũng hỗ trợ tâm lý thị trường sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump loại trừ khả năng tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran trước thềm bầu cử.

Nhà đầu tư theo dõi bảng chỉ số chứng khoán tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Tại châu Á, thị trường đã vượt qua áp lực bán tháo đầu phiên để quay lại đà tăng. Các thị trường Hong Kong (Trung Quốc), Thượng Hải (Trung Quốc), Sydney, Mumbai, Wellington, Bangkok, Manila và Jakarta đều ngập trong sắc xanh. Cụ thể, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,7% lên 24.178,27 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải nhích nhẹ 0,1% lên 37.813,79 điểm.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 đi ngang ở mức 68.030,92 điểm sau khi phục hồi từ mức giảm sâu đầu phiên. Cổ phiếu của tập đoàn đầu tư công nghệ SoftBank giảm hơn 2%, trong khi cố phiếu Kioxia mất gần 4%. Thị trường Seoul đóng cửa nghỉ lễ.

Lĩnh vực công nghệ nhận được sự chú ý đặc biệt trong những tuần gần đây nhờ sự lạc quan trước mùa báo cáo lợi nhuận. Tuy nhiên, niềm tin của nhà đầu tư đã dao động sau khi tờ Financial Times đưa tin công ty phát triển ChatGPT là OpenAI dự kiến đạt doanh thu 50 tỷ USD trong năm nay, thấp hơn nhiều so với con số 70 tỷ USD được đưa ra trước đó. Dù vậy, hãng tin Bloomberg sau đó dẫn các nguồn thạo tin cho biết doanh nghiệp này vẫn kỳ vọng đạt được ước tính ban đầu.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đi xuống sau khi Tổng thống Mỹ gạt bỏ kịch bản tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3/11, đồng thời cho biết Mỹ đang có những "cuộc thảo luận hiệu quả" với Iran. Động thái này giúp xoa dịu những lo ngại trước đó về nguy cơ leo thang căng thẳng tại eo biển Hormuz và khu vực Trung Đông.

Về chính sách tiền tệ, các phát biểu mới đây của giới chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã củng cố đồn đoán về một đợt tăng lãi suất trước cuối năm nay, mặc dù khả năng hành động ngay trong tháng 10 là không cao. Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng có thể cần thắt chặt thêm chính sách để kiểm soát lạm phát, trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem cũng để ngỏ kịch bản tăng lãi suất trong 6-9 tháng tới.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 3,88 điểm (0,22%) xuống 1.735,09 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 5,38 điểm (2,1%) lên 261,60 điểm.