Chứng khoán châu Á phân hóa trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung

Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 9/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng 63,01 điểm (1,21%) lên 7.080,92 điểm, đánh dấu phiên đi lên thứ tư liên tiếp nhờ dòng tiền chảy mạnh vào các mã bán dẫn nối gót các mức kỷ lục của chỉ số Nasdaq tại Mỹ. Dù vậy, đà bứt phá đầu phiên đã bị thu hẹp đáng kể do áp lực chốt lời từ khối ngoại và nhà đầu tư cá nhân.

Tương tự, chỉ số Taiex tại Đài Bắc, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) cũng nhích 0,8% nhờ lực kéo từ nhóm công nghệ, trong bối cảnh các "ông lớn" như OpenAI và Anthropic liên tục ra mắt các mô hình AI mới.

Ở chiều ngược lại, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,0% xuống 24.842,87 điểm, dường như phớt lờ thông tin tích cực về kế hoạch mở rộng trung tâm dữ liệu toàn cầu của "gã khổng lồ" Alibaba. Chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải (Trung Quốc) cũng lùi 0,4% xuống 3.936,52 điểm khi giới đầu tư giữ tâm lý dè chừng trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 24/9, nơi các vấn đề thương mại và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông sẽ là trọng tâm bàn thảo.

Riêng các sàn giao dịch tại Tokyo (Nhật Bản) đóng cửa nghỉ lễ trong phiên này.

Nhìn chung trên toàn cầu, tâm lý ưa thích tài sản rủi ro của giới đầu tư đang cải thiện phần nào khi giá dầu thô đồng loạt trượt khỏi mốc 100 USD/thùng. Diễn biến này xuất phát từ những đánh giá tích cực của ông Trump về cuộc gặp giữa giới chức Mỹ và Iran tại Liên hợp quốc nhằm tìm kiếm giải pháp tháo gỡ ách tắc tại eo biển Hormuz.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/9, chỉ số VN - Index giảm 15,28 điểm (0,84%) xuống 1.801,65 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 0,48 điểm (0,17%) xuống 276,45 điểm.