Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên ngày 16/11, khi nhóm cổ phiếu công nghệ chịu sức ép từ biến động tại tập đoàn sản xuất chip Nvidia sau khi Giám đốc điều hành Jensen Huang từ chức.

Chứng khoán châu Á nối dài đà giảm do tác động từ biến động tại Nvidia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giới đầu tư cũng đang theo dõi báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia và màn chào sàn của công ty Anthropic trong tuần này, bên cạnh cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Trung Quốc.

Các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục đi xuống ngay từ đầu phiên khi tác động từ biến động tại Nvidia lan rộng trên các sàn giao dịch.

Chốt phiên ngày 16/11, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) giảm 2,4% xuống 59.662,02 điểm, trong đó cổ phiếu Advantest giảm 11,1% và cổ phiếu Kioxia giảm 7,7%.

Chỉ số Kospi tại Seoul (Hàn Quốc) giảm 3,6% xuống 5.100,50 điểm do đà giảm mạnh của cổ phiếu SK hynix và Samsung. Thị trường chứng khoán Đài Bắc (Trung Quốc) giảm 6% khi cổ phiếu của hai hãng chip lớn là TSMC và MediaTek lao dốc. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,9% xuống 3.602,57 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,5% lên 23.763,54 điểm.

Các thị trường Sydney, Singapore, Bangkok, Manila và Jakarta cũng đi xuống. Ngược lại, các thị trường Mumbai và Wellington tăng điểm.

Ông Jensen Huang (63 tuổi), nhân vật trung tâm trong làn sóng AI, đã từ chức hôm 12/11 sau những thông tin liên quan đến cuộc sống cá nhân. Sự ra đi của ông làm dấy lên lo ngại về tập đoàn sản xuất chip vốn giữ vai trò trung tâm trong quá trình mở rộng hạ tầng từng góp phần đưa nhiều thị trường toàn cầu lên mức cao kỷ lục và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới.

Trước đó, thị trường chứng khoán từng có dấu hiệu khởi sắc đầu ngày sau khi tờ Financial Times đưa tin ông Huang đang đàm phán để quay trở lại vị trí lãnh đạo, đồng thời nhiều nhân vật nổi tiếng tại Thung lũng Silicon ủng hộ lời kêu gọi này.

Tỷ phú Elon Musk và nhà đồng sáng lập Uber Travis Kalanick nằm trong số hơn 158.000 người ký tên vào bức thư ngỏ yêu cầu hội đồng quản trị Nvidia đưa ông Huang trở lại trong thời gian một cuộc điều tra độc lập làm rõ sự việc. Tuy nhiên, thông tin này dường như chưa tác động nhiều đến thị trường châu Á.

Theo ông Chris Weston tại công ty môi giới ngoại hối Pepperstone, sau khi có thời gian cuối tuần để đánh giá lại rủi ro một cách tỉnh táo hơn, giới đầu tư vẫn chưa có đủ niềm tin mới để định giá triển vọng tương lai, và cần chờ xem liệu giao dịch đặt cược vào khả năng ông Huang trở lại có mạnh lên được hay không. Ông nhận định ngay cả khi ông Huang quay lại giúp giảm bớt rủi ro trước mắt về nhân sự chủ chốt, khả năng siết chặt các yêu cầu quản trị cũng như các rào cản về chính trị hoặc quy định pháp lý vẫn sẽ là yếu tố gây sức ép đáng kể.

Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh vào ngày 17/11, mang lại góc nhìn mới về triển vọng của nhóm cổ phiếu AI, trong khi việc niêm yết của Anthropic, đơn vị phát triển chatbot Claude, sẽ phản ánh phần nào tâm lý nhà đầu tư.

Chuyên gia Charu Chanana của nền tảng môi giới giao dịch trực tuyến Saxo Markets nhận xét quý tài chính được báo cáo đã kết thúc trước khi xảy ra biến động nhân sự. Vì vậy, kết quả tích cực chỉ thể hiện đà tăng trưởng trước giai đoạn chuyển giao, còn dự báo cho quý tiếp theo mới phản ánh rõ hơn tình hình sau đó, với những câu hỏi trọng tâm về cam kết của khách hàng, lịch trình giao hàng và triển vọng đơn hàng. Theo bà, kết quả kinh doanh vượt dự báo có thể ít giá trị hơn nếu ban lãnh đạo tỏ ra thận trọng về nhu cầu trong tương lai.

Ngoài yếu tố công nghệ, thị trường cũng theo dõi sát cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ và Nga bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc trong tuần này. Hiện chưa rõ các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine, những yếu tố đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh, có nằm trong chương trình nghị sự hay không.

Trong tuần, Mỹ cũng công bố số liệu bán lẻ và biên bản cuộc họp tháng 10/2026 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), những dữ liệu có thể cung cấp tín hiệu về triển vọng lãi suất của Mỹ.

Tại Việt Nam, khoảng 14 giờ 39 phút ngày 16/11, chỉ số VN-Index tăng 1,05 điểm (0,06%) lên 1.735,93 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 2,04 điểm (0,80%) xuống 253,13 điểm.