Chứng khoán châu Á khởi sắc sau tuần giảm mạnh

Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei 225 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không tính Nhật Bản) tăng 0,8%, sau khi giảm 4,6% trong tuần trước, khi những lo ngại về nhu cầu chip kéo các thị trường có tỷ trọng cổ phiếu công nghệ lớn vào một trong những đợt giảm sâu nhất trong nhiều năm.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mở cửa tăng 1.179,56 điểm (2,05%) lên 58.614,33 điểm, sau khi mất hơn 7.200 điểm trong 5 phiên giao dịch gần nhất. Cuối tuần trước, Nikkei 225 ghi nhận mức giảm điểm lớn thứ ba trong lịch sử. Chuyên gia phân tích Takuma Ikemoto tại công ty nghiên cứu đầu tư Tokai Tokyo Intelligence Laboratory nhận định sự dè chừng đối với các động thái chính sách của Mỹ, như quy định về AI, vẫn chi phối tâm lý thị trường. Theo chuyên gia này, khi lực mua ban đầu qua đi, đà tăng có thể khó kéo dài.

Cùng đà tăng, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải mở cửa tăng 0,27% lên 3.659,02 điểm; còn chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) mở cửa tăng 143,85 điểm (0,59%) lên 24.625,71 điểm.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, vào đầu phiên giao dịch, chỉ số KOSPI giảm 31,68 điểm (0,63%) xuống 5.028,01 điểm, do nhà đầu tư bán ra một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, khiến phần lớn cổ phiếu lớn trên thị trường giảm giá.

Thị trường chứng khoán toàn cầu đã rung lắc trong những tuần gần đây, khi xu hướng đầu tư vào AI suy yếu trong bối cảnh lãi suất tăng. Chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ tuần trước tiếp tục làm gia tăng lo ngại về khả năng siết chặt quy định đối với AI và các trung tâm dữ liệu.

Trong khi đó, Nvidia đã mở cuộc điều tra về mối quan hệ giữa Giám đốc điều hành Jensen Huang và một người bị cáo buộc là điệp viên Trung Quốc.Theo một số nhà quan sát, vụ việc cũng có thể gây thêm biến động cho thị trường.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại nền tảng giao dịch Capital.com, cho rằng thị trường sẽ cần thêm thời gian để thoát khỏi khó khăn. Theo ông, kết quả bầu cử giữa kỳ tuần trước làm gia tăng rủi ro về quy định, trong khi mùa công bố kết quả kinh doanh nhìn chung không đạt kỳ vọng, với các công ty thuộc nhóm Magnificent Seven đều không đạt dự báo lợi nhuận. Ông cho rằng động lực thị trường vẫn nghiêng về chiều hướng giảm.

Tại Việt Nam, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 9/11, chỉ số VN-Index giảm 7,67 điểm (0,44%) xuống 1.717,69 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,44 điểm (0,17%) xuống 256,29 điểm.