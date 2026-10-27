Chứng khoán châu Á khởi sắc nhờ kỳ vọng vào đợt IPO của Anthropic

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 27/10. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 27/10, khi hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được mong đợi từ lâu của Anthropic, một trong những doanh nghiệp hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI), giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Diễn biến này xảy ra trước thềm hàng loạt báo cáo lợi nhuận của các tập đoàn công nghệ, được xem là phép thử đối với làn sóng đầu tư AI, cùng các cuộc họp ngân hàng trung ương có thể tác động đến triển vọng lãi suất trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, đà tăng chủ yếu tập trung tại Hàn Quốc và Nhật Bản, trong khi các thị trường chứng khoán châu Á khác diễn biến trái chiều khi giới đầu tư chuẩn bị đón nhận hàng loạt báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp và quyết định chính sách tiền tệ quan trọng trong tuần này.

Trong hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu, Anthropic, một trong những công ty AI hàng đầu thế giới, cho biết doanh thu trong nửa đầu năm tăng khoảng 1.300% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng cảnh báo về những rủi ro liên quan đến an toàn AI. Đợt IPO của Anthropic được xem là phép thử quan trọng đối với khả năng tạo ra lợi nhuận của làn sóng đầu tư AI. Nếu cổ phiếu không nhận được sự đón nhận tích cực từ thị trường, tâm lý lạc quan đối với lĩnh vực này có thể tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh các nhà đầu tư đã bắt đầu đặt câu hỏi về số vốn khổng lồ được rót vào AI cũng như tình hình tài chính của một số doanh nghiệp.

Tâm lý thị trường còn được hỗ trợ bởi kế hoạch huy động tới 95 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu của Meta Platforms, thương vụ huy động vốn cổ phần lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn này.

Kết thúc phiên 27/10, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản, tăng 0,9%. Trước đó, chỉ số cổ phiếu ngành bán dẫn của Mỹ tăng 2,8% trong phiên giao dịch đêm 26/10, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong một phiên của một tháng qua.

Tại Nhật Bản, thị trường chứng khoán phục hồi trong phiên ngày 27/10, khi những thông tin chi tiết trong hồ sơ IPO của Anthropic giúp xoa dịu lo ngại gần đây về quy mô đầu tư khổng lồ vào ngành AI. Chỉ số Nikkei 225 tăng 1.078,72 điểm, tương đương 1,73%, so với phiên trước, đóng cửa ở mức 63.268,37 điểm.

Tại Hàn Quốc, thị trường chứng khoán Seoul cũng khép phiên trong sắc xanh, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu công nghệ. Tâm lý lạc quan trở lại đối với AI, cùng với giá dầu giảm, đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào các tài sản rủi ro. Trong khi đó, đồng won giảm giá so với đồng USD. Chốt phiên, chỉ số KOSPI tăng 168,87 điểm, tương đương 3,09%, lên 5.638,34 điểm. Tuy nhiên, tính từ đầu tháng 10, chỉ số này vẫn giảm 17%, phản ánh những lo ngại của nhà đầu tư đối với làn sóng đầu tư AI trong những tuần gần đây.

Các thị trường Sydney (Australia), Mumbai (Ấn Độ) và Manila (Philippines) cũng ghi nhận mức tăng. Ngược lại, các thị trường chứng khoán Singapore, Wellington (New Zealand), Bangkok (Thái Lan) và Jakarta (Indonesia) đồng loạt giảm điểm.

Tại Trung Quốc đại lục, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 1,33%, xuống 3.648,3 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) cũng mất 0,8%, đóng cửa ở mức 23.029,33 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, hoạt động giao dịch tương đối trầm lắng trước các quyết định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ).

Giới kinh tế dự báo cả ba ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất tại các cuộc họp lần này. Vì vậy, sự chú ý của thị trường tập trung vào những phát biểu của các nhà hoạch định chính sách nhằm tìm kiếm tín hiệu về triển vọng lãi suất trong thời gian tới.

Các quan chức Fed đã phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ không tiếp tục tăng lãi suất ngắn hạn trong tuần này. Tuy nhiên, khi những lo ngại về lạm phát vẫn là vấn đề trọng tâm, các nhà đầu tư cho rằng việc tạm dừng tăng lãi suất khó có thể kéo dài. Hiện thị trường đang đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 12.

Ông Geng Ngarmboonanant, Giám đốc bộ phận kinh tế vĩ mô và chính sách thuộc mảng giải pháp đầu tư đa tài sản tại công ty quản lý tài sản J.P. Morgan Asset Management, đặt ra câu hỏi liệu kinh tế Mỹ có thể duy trì tăng trưởng trong môi trường lãi suất cao hay không. Theo ông, câu trả lời là có, bởi nền kinh tế Mỹ được kỳ vọng vẫn có khả năng thích ứng và duy trì hoạt động trong điều kiện lãi suất cao hơn.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ổn định ở mức 4,992%, tiếp tục duy trì dưới ngưỡng 5% từng bị vượt qua trong tháng 9. Trước đó, những biến động trên thị trường chứng khoán do lo ngại về AI đã thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến trái phiếu chính phủ Mỹ như một kênh trú ẩn an toàn.

Trên thị trường ngoại hối, đồng yen Nhật Bản đang là lựa chọn trú ẩn an toàn được ưa chuộng. Đồng tiền này gần như đi ngang ở mức 157,61 yen/USD trước cuộc họp chính sách của BoJ dự kiến diễn ra vào ngày 30/10. Ngân hàng này được dự báo sẽ tuyên bố đã đạt được mục tiêu lạm phát 2% sau gần 14 năm nỗ lực. Đồng thời, BoJ có thể nhấn mạnh nguy cơ lạm phát vượt mục tiêu, qua đó phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất sớm nhất vào tháng 12 tới.

Tại thị trường trong nước, chiều phiên 27/10, chỉ số VN - Index giảm 1,68 điểm (0,10%) xuống 1.761,87 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 0,18 điểm (0,07%), lên 259,50 điểm.