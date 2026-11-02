Chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm khi nhóm cổ phiếu công nghệ chịu sức ép

Bảng chỉ số chứng khoán tại tỉnh sàn giao dịch ở Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch sáng ngày 2/11, khi những lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục gây sức ép lên nhóm cổ phiếu công nghệ.

Trong khi đó, giá dầu duy trì ở mức cao làm giảm sức hấp dẫn của trái phiếu chính phủ, vốn được xem là kênh trú ẩn an toàn.

Những lo ngại về dòng tiền âm và quy mô khổng lồ của các khoản đầu tư vào AI đã khiến chi phí bảo hiểm rủi ro vỡ nợ của doanh nghiệp tăng vọt trong tuần trước. Cùng lúc đó, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong một năm, giữa những đồn đoán rằng các nhà đầu tư đang chịu áp lực phải bán vàng để huy động tiền đáp ứng yêu cầu bổ sung ký quỹ.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cũng làm gia tăng những yếu tố bất ổn. Nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện Quốc hội, các dự án trung tâm dữ liệu có thể phải đối mặt với nhiều trở ngại chính trị hơn.

Tâm lý lo ngại trên thị trường càng gia tăng khi nhà đầu tư rút lượng tiền lớn khỏi Binance, sau khi sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới hoạt động trở lại vào ngày 1/11, sau vụ tấn công mạng khiến nền tảng này bị đánh cắp khoảng 6,3 tỷ USD trong tuần trước.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) giảm 0,4%. Thị trường chứng khoán Tokyo mở cửa phiên 2/11 trong sắc đỏ, sau khi tập đoàn Kioxia Holdings công bố kết quả kinh doanh vào cuối tuần trước, trong bối cảnh những lo ngại về tính bền vững của các khoản đầu tư khổng lồ vào AI ngày càng gia tăng.

Trong 15 phút giao dịch đầu tiên, chỉ số Nikkei 225 giảm 288,82 điểm, tương đương 0,46%, so với phiên cuối tuần trước, xuống 63.001,29 điểm.

Tại Hàn Quốc, thị trường chứng khoán Seoul cũng mở cửa giảm điểm, chịu sức ép từ đà đi xuống của nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ, trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về quy mô chi tiêu khổng lồ cho AI. Vào lúc 9 giờ 15 phút sáng 2/11 (giờ địa phương), chỉ số KOSPI giảm 51 điểm, tương đương 0,89%, xuống 5.679,74 điểm.

Trái ngược với diễn biến tại Nhật Bản và Hàn Quốc, thị trường chứng khoán Trung Quốc mở cửa tăng điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,42%, lên 3.614,31 điểm. Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 7,32 điểm, tương đương 0,03%, lên 23.301,74 điểm.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện nhích lên 4,952%, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 5,3645% ghi nhận trong tháng 10. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đứng ở mức 4,612%.

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch ngày 2/11, chỉ số VN-Index giảm 11,65 điểm (0,67%) xuống 1.730,50 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 1,32 điểm (0,52%) xuống 251,36 điểm./.