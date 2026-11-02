Chứng khoán châu Á giảm do lo ngại làn sóng đầu tư AI

Trong phiên giao dịch ngày 2-11, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,5%, chứng khoán Hàn Quốc giảm 0,8%, trong khi chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương, không gồm Nhật Bản giảm 0,4%. Trước đó, thị trường chứng khoán Hàn Quốc giảm 16% trong tháng 10.

Nhà đầu tư theo dõi bảng điện tử hiển thị diễn biến các chỉ số chứng khoán. ﻿Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Những lo ngại về dòng tiền âm và quy mô chi tiêu đầu tư khổng lồ cho AI đã đẩy chi phí bảo hiểm rủi ro vỡ nợ doanh nghiệp tăng mạnh trong tuần trước. Theo dự báo của Goldman Sachs, tập đoàn ngân hàng đầu tư và dịch vụ tài chính của Mỹ, chi tiêu vốn của các tập đoàn công nghệ vận hành hạ tầng điện toán đám mây quy mô lớn có thể đạt 800 tỷ USD trong năm 2026 và tăng lên 1.200 tỷ USD vào năm 2027.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cũng là yếu tố được thị trường quan tâm. Nếu đảng Dân chủ giành đa số ghế tại Thượng viện hoặc Hạ viện, hoặc cả hai của Quốc hội Mỹ, các dự án trung tâm dữ liệu có thể đối mặt với thêm nhiều trở ngại về chính trị.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,5%, xuống còn 111,72 USD/thùng, sau khi tăng 13,6% trong tháng 10. Giá dầu giảm trong bối cảnh quan chức Iran và Qatar bước vào ngày đàm phán thứ ba liên tiếp nhằm thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trong khi đó, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, nối lại hoạt động ngày 1-11 sau khi xảy ra vụ tin tặc đánh cắp lượng tài sản trị giá hàng tỷ USD trong tuần trước, làm gia tăng thêm những bất ổn trên thị trường.

Trong tuần này, giới đầu tư tiếp tục theo dõi kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn như Apple, AMD và Palantir, sau khi cổ phiếu Intel giảm gần 29% trong phiên giao dịch ngày 30-10.

Ông Ben Snider, chuyên gia chiến lược cổ phiếu Mỹ của Goldman Sachs, nhận định kết quả kinh doanh quý 3 cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhưng tốc độ tăng trưởng chi tiêu vốn cho AI có dấu hiệu đạt đỉnh.