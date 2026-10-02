Chứng khoán châu Á giảm điểm do áp lực từ giá dầu cao

Màn hình hiển thị chỉ số Nikkei tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 lùi 647,26 điểm (0,94%) xuống 68.309,46 điểm. Sau chuỗi ngày tăng điểm, thị trường Tokyo bắt đầu chứng kiến làn sóng bán ra chốt lời từ giới đầu tư.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong sụt giảm 2,6% xuống 23.972,29 điểm do quy mô các biện pháp kích thích kinh tế của nước này không như kỳ vọng, kết hợp với nỗi lo lãi suất đè nặng lên nhóm tài chính. Thị trường Thượng Hải đóng cửa nghỉ lễ.

Làn sóng giảm điểm cũng bao trùm các sàn giao dịch tại Singapore, Wellington, Manila và Jakarta.

Ở chiều ngược lại, thị trường Hàn Quốc lội ngược dòng thành công. Chỉ số KOSPI tăng 0,45% lên 7.003,74 điểm nhờ dòng tiền bắt đáy chảy mạnh vào các cổ phiếu công nghệ đầu ngành, giúp xoa dịu những lo ngại về chi phí năng lượng tăng cao. Các thị trường Sydney, Đài Bắc (Trung Quốc) và Bangkok cũng duy trì được sắc xanh.

Giới phân tích cảnh báo thị trường đang đối mặt với rủi ro giá năng lượng bùng phát trở lại khi căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang dữ dội. Môi trường giá nhiên liệu đắt đỏ đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ lên mức cao, phản ánh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải tiếp tục nâng lãi suất trong năm tới để kiểm soát vật giá.

Tâm lý thận trọng ngóng chờ báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ cũng khiến các giao dịch diễn ra giằng co trong biên độ hẹp. Báo cáo này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về sức khỏe nền kinh tế lớn nhất thế giới, cũng như lộ trình chính sách tiếp theo của Fed.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 2/10, chỉ số VN-Index giảm 11,59 điểm (0,66%) xuống 1.737,71 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 1,91 điểm (0,71%) xuống 266,75 điểm.