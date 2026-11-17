Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại một công ty chứng khoán ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Tâm điểm bán tháo dồn về các thị trường sở hữu nhiều doanh nghiệp liên kết với chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo (AI). Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI sụt giảm mạnh 2,6% xuống 4.968,48 điểm. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 lùi 1,3% xuống 58.860,43 điểm.

Thị trường Trung Quốc cũng không tránh khỏi đà suy giảm. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,0% xuống 23.508,17 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) mất 0,5% xuống 3.584,58 điểm. Các sàn giao dịch tại Sydney (Australia), Singapore và Bangkok (Thái Lan) đồng loạt đi xuống, trong khi Mumbai (Ấn Độ) ngược dòng tăng nhẹ.

Giới phân tích cho biết tâm lý thị trường đang chao đảo trước thềm công bố báo cáo tài chính của Nvidia, diễn ra chỉ vài ngày sau khi Giám đốc điều hành Jensen Huang từ chức do vướng vào bê bối đời tư. Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ sự trở lại của ông Huang, ban lãnh đạo Nvidia hiện vẫn kiên quyết tập trung điều tra vụ việc.

Nhu cầu về các tài sản rủi ro càng sụt giảm khi Bộ Thương mại Mỹ quyết định siết chặt các lỗ hổng cho phép doanh nghiệp Trung Quốc truy cập từ xa vào chip AI. Các nhà khai thác trung tâm dữ liệu tại Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia giờ đây bắt buộc phải xin giấy phép từ Washington. Giới chuyên gia từ National Australia Bank đánh giá động thái này sẽ tạo ra đám mây mù pháp lý bao phủ ngành bán dẫn và đe dọa trực tiếp đến triển vọng đầu tư hạ tầng AI toàn cầu.

Sự chú ý của giới giao dịch hiện cũng hướng về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 65 tỷ USD của công ty khởi nghiệp Anthropic trong tuần này để xác định lại niềm tin thực sự của dòng tiền vào xu hướng AI. Anthropic dự kiến huy động được khoảng 65 tỷ USD từ đợt IPO, qua đó có thể đưa mức định giá lên tới 1.400 tỷ USD và đưa Anthropic trở thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, chỉ số VN - Index giảm 10,17 điểm (0,59%) xuống 1.726,72 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 6,31 điểm (2,48%) xuống 248,60 điểm.