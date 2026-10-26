Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên đầu tuần

Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,80%, xuống 62.189,65 điểm khi chốt phiên. Đây là mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 30/7 và là phiên giảm thứ ba liên tiếp của chỉ số này.

Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán Nhật Bản chịu tác động từ làn sóng tấn công mạng làm gián đoạn dịch vụ Internet và làm rò rỉ thông tin khách hàng. Tập đoàn GMO Internet cho biết sẽ bồi thường cho khách hàng thiệt hại do truy cập trái phép, sau một vụ tấn công vào dịch vụ giao dịch ngoại hối của tập đoàn. Giá cổ phiếu của GMO Internet giảm 15,65%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2011.

Chuyên gia phân tích cấp cao Satoshi Saito tại công ty chứng khoán trực tuyến Monex Securities nhận định chỉ số Nikkei đang có dấu hiệu bị định giá thấp về mặt kỹ thuật trong ngắn hạn. Theo ông, giá cổ phiếu có thể có những giai đoạn hồi phục ngắn hạn, nhưng với nhiều lo ngại ở phía sau, đà phục hồi có thể vẫn chậm trong thời gian tới.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI đóng cửa giảm 80,83 điểm (1,46%) xuống 5.469,47 điểm khi giới đầu tư thận trọng trước báo cáo lợi nhuận quý III của các hãng chip lớn và quyết định lãi suất của Fed trong tuần này. Phần lớn giá cổ phiếu vốn hóa lớn tại Seoul đều giảm điểm, trong đó giá cổ phiếu của Samsung Electronics giảm 1,16%, của SK hynix giảm 0,16%, của Hyundai Motor giảm 2,54%.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải tăng 0,2% lên 3.697,52 điểm; còn chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,5% lên 23.196,88 điểm.

Nhóm cổ phiếu liên quan tới AI tiếp tục chịu áp lực do lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư khổng lồ. Làn sóng này đã đẩy thị trường chứng khoán lên nhiều mức kỷ lục trong nửa đầu năm. Giới đầu tư ngày càng lo ngại về việc khi nào những khoản tiền khổng lồ đổ vào lĩnh vực này mới sinh lời, thậm chí liệu có sinh lời hay không. Kết quả kinh doanh của Tesla và Meta tuần trước càng làm gia tăng lo ngại về chi tiêu. Trong khi đó, lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng khiến thị trường bắt đầu đặt dấu hỏi về tình hình tài chính của các công ty.

Ông Stephen Innes, chuyên gia tại công ty quản lý tài sản SPI Asset Management, cho rằng giới đầu tư vẫn soi xét kỹ nhóm cổ phiếu AI trước giai đoạn có thể là quan trọng nhất của mùa báo cáo lợi nhuận cho tới nay. Ông cho biết Microsoft, Alphabet và Amazon sắp công bố kết quả. Theo ông, đây không phải quý mà một công ty chỉ cần vượt dự báo, nâng nhẹ triển vọng rồi chờ nhà đầu tư hoan nghênh.

Theo ông, giới đầu tư hiện muốn có bằng chứng. Họ muốn biết hàng tỷ USD đổ vào xây dựng năng lực tính toán đang tạo ra một cỗ máy lợi nhuận bền vững, hay chỉ là phiên bản bóng bẩy hơn của một "lò đốt" chi tiêu.

Tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đều công bố quyết định chính sách.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 26/10, chỉ số VN-Index giảm 10,60 điểm (0,60%) xuống 1.763,55 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 3,38 điểm (1,29%) xuống 259,32 điểm.