Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều sau thông tin liên quan đến Nvidia

Nhà đầu tư theo dõi bảng chỉ số chứng khoán tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thị trường cũng chờ số liệu giá sản xuất của Mỹ để tìm manh mối về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 322,99 điểm (0,53%) lên 61.142,35 điểm khi chốt phiên. Tính chung cả tuần, Nikkei tăng 6,46%, mức tăng mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 15/6. Nhóm cổ phiếu bán dẫn tăng mạnh đầu phiên, dù một số mã thu hẹp mức tăng khi chứng khoán Hàn Quốc suy yếu. Giá cổ phiếu của Advantest tăng 2,08%, của Tokyo Electron tăng 1,69%, trong khi của SoftBank Group giảm 5,11%. Mức tăng của thị trường bị thu hẹp trong phiên chiều do lo ngại Mỹ siết quản lý AI sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Bà Maki Sawada, chiến lược gia cổ phiếu tại công ty chứng khoán Nomura Securities, cho rằng đà tăng của nhóm cổ phiếu bán dẫn và AI, vốn chịu áp lực trong thời gian tương đối dài, là một yếu tố giúp chỉ số Nikkei tăng điểm trong tuần. Theo bà, việc chứng khoán Nhật Bản giảm trong phiên 12/11 vì lo ngại về Nvidia đã tạo đà cho sự phục hồi trong phiên 13/11. Ông Wataru Akiyama, chiến lược gia cũng tại công ty chứng khoán Nomura Securities, cho biết thị trường hy vọng những khoảng trống do Nvidia để lại có thể được các công ty khác trong ngành bán dẫn lấp đầy.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD có lúc tăng trở lại vùng thấp 160 yen/USD tại Tokyo, do kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ngày càng lớn. Sáng 13/11, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ và có biện pháp phù hợp để ứng phó với tình trạng đồng yen mất giá nếu cần thiết.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI giảm 52,20 điểm (0,98%) xuống 5.290,53 điểm khi chốt phiên. Ông Lee Kyoung-min, chuyên gia tại công ty chứng khoán Daishin Securities, cho biết KOSPI mở cửa tăng điểm nhưng quay đầu giảm do khối ngoại bán ra. Theo ông, dù không có yếu tố tiêu cực nổi bật, sự bất định quanh lĩnh vực AI đã đè nặng lên thị trường.

Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm tại Seoul. Giá cổ phiếu của Samsung Electronics giảm 0,96%, của SK hynix giảm 3,03%. Giá cổ phiếu của tập đoàn Internet Naver, nơi Nvidia là cổ đông lớn thứ ba, giảm 5,12%. Ngược lại, giá cổ phiếu của Hyundai Motor tăng 1,13% và của tập đoàn tài chính KB Financial Group tăng 4,74%.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,59% xuống 3.634,35 điểm; còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 370,95 điểm (1,55%) xuống 23.637,60 điểm.

Giới đầu tư hiện chờ số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ để tìm manh mối về chính sách tiền tệ của Fed, sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố đầu tuần tăng mạnh hơn dự kiến.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 13/11, chỉ số VN-Index tăng 0,18 điểm (0,01%) lên 1.734,93 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 1,64 điểm (0,64%) xuống 254,98 điểm.