Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,3% lên 59.024,28 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,9% xuống 23.294,75 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,1% lên 3.587,83 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 2% lên 5.067,44 điểm.

Về kết quả kinh doanh, Nvidia ghi nhận doanh thu quý III tài khóa 2027 (kết thúc ngày 25/10) đạt 115,8 tỷ USD, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước và vượt kỳ vọng của Phố Wall quý thứ 17 liên tiếp. Lợi nhuận ròng đạt 65,3 tỷ USD, gần gấp đôi cùng kỳ. Mảng trung tâm dữ liệu tiếp tục là động lực chính khi đóng góp 107,6 tỷ USD, tăng 110% và chiếm khoảng 93% tổng doanh thu. Tập đoàn dự báo doanh thu quý IV tài khóa đạt khoảng 130 tỷ USD. Kết quả kinh doanh ấn tượng của Nvidia đã xoa dịu nỗi lo về cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI).

Bà Colette Kress, hiện giữ chức CEO tạm thời kiêm Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Tài chính của tập đoàn, cho biết hoạt động của Nvidia vẫn diễn ra bình thường với sự ủng hộ từ khách hàng, đối tác và nhà cung cấp, đồng thời nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cho năm tài khóa tới từ 70% lên 75%.

Tuy nhiên, vụ việc liên quan đến cựu CEO của Nvidia là ông Jensen Huang đã giáng thêm cú sốc vào ngành công nghệ đã đối mặt với nhiều hoài nghi về khả năng sinh lời.

Một tâm điểm khác trong tuần này là sự kiện một tên tuổi lớn trong lĩnh vực AI là Anthropic dự kiến niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York vào ngày 19/11, thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng được kỳ vọng sẽ định giá công ty này lên tới 1.400 tỷ USD.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, chỉ số VN - Index giảm 23,71 điểm (1,37%) xuống 1.703,01 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 5,87 điểm (2,36%) xuống 242,73 điểm.