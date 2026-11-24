Hai nhà giao dịch Hàn Quốc trước bảng điện hiển thị chỉ số Kospi.(Ảnh: EPA).

Chứng khoán châu Á đang đồng loạt tăng điểm, hòa cùng làn sóng lạc quan trên thị trường toàn cầu sau tin ông Jensen Huang trở lại dẫn dắt Nvidia. Cổ phiếu các nhà sản xuất chip - những công ty hưởng lợi lớn từ cơn sốt AI - ghi nhận mức tăng đặc biệt nổi bật.

Trong phiên 24/11, chỉ số cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của MSCI có thời điểm bật tăng 2,1%, chấm dứt chuỗi giảm 8 phiên trước đó. Theo Bloomberg, chỉ số này đang hướng tới mức tăng trong ngày lớn nhất trong 3 tháng.

Tại Hàn Quốc, cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix cùng tăng hơn 7%, góp phần kéo chỉ số Kospi đi lên 6,7%. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei tăng hơn 4% khi thị trường mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài. Trong khi đó, chỉ số chứng khoán chính của Đài Loan nhảy vọt hơn 9%.

Đà khởi sắc tại châu Á nối tiếp phiên tăng bùng nổ của chứng khoán Mỹ phiên đầu tuần. Thông tin bất ngờ về việc ông Jensen Huang trở lại Nvidia đang khơi dậy tâm lý lạc quan đối với nhóm cổ phiếu công nghệ, trái ngược với phản ứng tiêu cực mà quyết định từ chức của ông hồi đầu tháng từng gây ra.

Trong phiên 23/11, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều ghi nhận mức tăng theo ngày tốt nhất kể từ tháng 4/2025, trong khi đó Nvidia phi mã 31%.

Ông Felix Wang, Giám đốc điều hành mảng công nghệ toàn cầu tại Hedgeye Risk Management, cho biết: “Việc ông Huang trở lại Nvidia trong vai trò CEO đang giúp khôi phục niềm tin của thị trường chứng khoán cũng như của toàn bộ hệ sinh thái AI. Không ai có sức thuyết phục bằng ông Huang trong các vấn đề về AI. Với việc ông ấy quay trở lại vị trí lãnh đạo, thị trường máy chủ toàn cầu có thể sẽ nhận được một cú hích”.

Ở những diễn biến khác, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn ngắn đang ổn định trở lại, trong khi giá dầu thô vẫn duy trì đà giảm. Giá vàng tiếp tục tăng, giao dịch quanh mức 3.660 USD/ounce.

HĐQT Nvidia đã quyết định đưa ông Huang trở lại vị trí CEO sau một loạt cuộc họp và ý kiến đóng góp từ “các cấp cao” trong chính phủ Mỹ. Tổng thống Donald Trump hoan nghênh động thái này, khẳng định Washington không có lý do gì để cho rằng ông Huang “gây ra bất kỳ rủi ro nào” đối với an ninh quốc gia.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Trump còn tiết lộ chính ông đã thuyết phục và “lập thỏa thuận” để HĐQT Nvidia phục chức CEO cho nhà sáng lập.

Dù vậy, ông Frederic Neumann, nhà kinh tế trưởng về châu Á tại HSBC Holdings, vẫn lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng.

Ông cảnh báo: “Các nhà đầu tư đang có tâm trạng lạc quan hơn. Tuy nhiên, không phải mọi đám mây đen bao trùm lĩnh vực AI đều đã tan biến. Dù sự lãnh đạo của ông Huang tại Nvidia có thể giúp giảm bớt rủi ro ngắn hạn đối với triển vọng của công ty, nhưng những bất ổn về mặt pháp lý tại Mỹ - liên quan đến việc xây dựng các trung tâm dữ liệu và chuyển giao công nghệ - vẫn còn đó”.

Bên cạnh những bất ổn pháp lý, theo ông Neumann, điều kiện tài chính thắt chặt cũng là thách thức đáng kể đối với ngành AI, trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào vốn vay để tài trợ cho kế hoạch đầu tư.

Ngoài vấn đề AI, các nhà đầu tư vẫn còn nhiều thông tin cần theo dõi trong tuần này.

Các dữ liệu sắp được công bố tại Mỹ sẽ góp phần định hình kỳ vọng cho cuộc họp tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong ngày 24/11, thị trường sẽ đón nhận chỉ số niềm tin người tiêu dùng. Sang ngày 25/11, hai dữ liệu đáng chú ý khác sẽ được công bố là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - và số liệu tăng trưởng GDP quý III đã điều chỉnh.

Bà Carol Schleif, Giám đốc chiến lược gia thị trường tại BMO Wealth Management, chia sẻ trên Bloomberg Television: “Đây là khoảng thời gian đầy căng thẳng đối với những ai đang nắm giữ vị thế mua chứng khoán. Nhưng mặt khác, khi xuất hiện những thông tin như ngày hôm nay, việc đứng ngoài thị trường cũng là một tình thế đầy lo âu”.