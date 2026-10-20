Chứng khoán châu Á chịu áp lực từ một loạt yếu tố bất lợi

Trong đó, làn sóng tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục lan rộng khi giới đầu tư ngày càng hoài nghi về hiệu quả thực tế từ cơn sốt đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI), khiến thị trường khu vực phớt lờ đà phục hồi của Phố Wall phiên trước.

Bảng chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tâm điểm bán tháo dồn về Hàn Quốc, đẩy chỉ số KOSPI lao dốc 3,7% xuống 5.552,74 điểm. Vốn hóa của các "gã khổng lồ" chip như SK hynix và Samsung bốc hơi lần lượt 4,2% và 3%, trong khi cổ phiếu doanh nghiệp hạ tầng dữ liệu Elice lao dốc hơn 30% ngay trong ngày chào sàn.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 lùi 1,3% xuống 64.075,52 điểm do áp lực xả hàng tại hãng chip Kioxia và tập đoàn đầu tư SoftBank.

Tương tự, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,3% xuống 23.867,74 điểm. Sắc đỏ cũng bao trùm các sàn giao dịch tại Sydney (Australia), Singapore, Bangkok (Thái Lan) và Manila (Philippines).

Ở chiều ngược lại, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải nhích nhẹ 0,1% lên 3.735,37 điểm. Thị trường Jakarta (Indonesia) phục hồi hơn 4% nhờ kỳ vọng các cơ quan quản lý sẽ có động thái giúp sàn này tránh bị MSCI hạ bậc xếp hạng.

Các nhà phân tích nhận định sự suy yếu của nhóm công nghệ xuất phát từ nỗi lo về mức định giá quá cao và gánh nặng nợ vay trong môi trường lãi suất đắt đỏ. Giới đầu tư hiện đang trở nên khắt khe hơn khi đánh giá liệu các khoản chi phí khổng lồ cho hạ tầng AI có mang lại lợi nhuận tương xứng hay không.

Áp lực này càng gia tăng trước thềm công bố báo cáo tài chính của các tập đoàn lớn như Meta và Tesla trong tuần này.

Bên cạnh đó, tâm lý thị trường còn bị đè nặng bởi các rủi ro vĩ mô khi giá dầu Brent vượt 110 USD/thùng do căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, cùng với đà sụt giảm của chứng khoán châu Âu dưới sức ép từ làn sóng biểu tình chi phí sinh hoạt tại Pháp và Italy.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 20/10, chỉ số VN - Index tăng 2,13 điểm (0,13%) lên 1.691,97 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 0,05 điểm (0,02%) lên 257,96 điểm.