Chứng khoán châu Á chịu áp lực do lo ngại về quan hệ Mỹ-Trung. Ảnh: TTXVN phát

Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 24/9, do những lo ngại xoay quanh cuộc gặp thượng đỉnh đang thu hút sự chú ý giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chốt phiên, tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,3%, xuống 24.761,13 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 1,2% xuống 3.888,37 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,8% lên 65.513,99 điểm. Thị trường Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ.

Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này được kỳ vọng tạo thêm động lực duy trì ổn định và đối thoại trong quan hệ Trung-Mỹ, trong bối cảnh hai nước vẫn tồn tại nhiều bất đồng từ thương mại, công nghệ đến an ninh.

Cuộc chiến thương mại âm ỉ giữa Mỹ và Trung Quốc là mối quan tâm hàng đầu của các nhà giao dịch. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại trong gần một năm nhưng vẫn chưa đạt được một thỏa thuận lâu dài. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 23/9 cho biết, hai nước đã đồng ý gia hạn thỏa thuận thêm hai tháng đến tháng 1/2027.

Các cuộc thảo luận trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa ông Bessent và người đồng cấp Trung Quốc Hà Lập Phong bao gồm việc thiết lập một kênh liên lạc để giải quyết các lo ngại về AI, trong bối cảnh xuất hiện nhiều cảnh báo rằng công nghệ này có nguy cơ xóa sổ nhân loại. Các nhà giao dịch đang tìm kiếm những dấu hiệu hợp tác (dù chỉ là hình thức) trong việc quản lý rủi ro của AI mà không làm gia tăng rủi ro pháp lý đối với lĩnh vực này.

Tuy nhiên, hy vọng về các thỏa thuận của các doanh nghiệp đã giảm đi, khi không có giám đốc điều hành nào của Trung Quốc trong phái đoàn của ông Tập Cận Bình. Trong khi đó, các lãnh đạo công nghệ hàng đầu của Mỹ, bao gồm người đứng đầu các công ty AI lớn, dự kiến sẽ có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 24/9.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 24/9, chỉ số VN - Index giảm 26,56 (1,47%) xuống 1.775,09 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 3,68 (1,33%) xuống 272,77 điểm.