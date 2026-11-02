Chứng khoán châu Á chật vật phục hồi sau đợt bán tháo

Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,3% lên 63.081,86 điểm. Sắc đỏ cũng được ghi nhận tại các thị trường Sydney, Singapore, Wellington, Bangkok.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 0,4% lên 23.377,79 điểm, và chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải ghi thêm 1,1% lên 3.638,03 điểm. Các thị trường Seoul, Mumbai và Jakarta cũng tăng điểm trong phiên này.

Thị trường chứng khoán đã nhận được đôi chút hỗ trợ từ đà sụt giảm của giá dầu, tiếp sau thông tin cho biết Tổng thống Donald Trump muốn ưu tiên các cuộc đàm phán với Iran thay vì tái khởi động cuộc xung đột sau cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, cổ phiếu các công ty liên quan đến AI tiếp tục hứng chịu một đợt bán tháo khác khi các “gã khổng lồ” tại Phố Wall như Amazon, Alphabet và Microsoft phát đi tín hiệu sẽ tiếp tục đổ tiền vào các trung tâm dữ liệu và chip bán dẫn, ngay cả khi giới đầu tư đang dần mất kiên nhẫn trong việc chờ đợi hiệu quả đầu tư.

Các báo cáo tài chính đã làm gia tăng lo ngại rằng số tiền khổng lồ đổ vào lĩnh vực này có thể đã bị thái quá. Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy 90% các công ty phần mềm trong chỉ số S&P 500 đã vượt kỳ vọng về lợi nhuận trong mùa này, nhưng chỉ có 70% vượt kỳ vọng về doanh thu. Con số này giảm đáng kể so với quý trước - thời điểm toàn bộ các công ty đều vượt chỉ tiêu lợi nhuận và hơn 80% vượt chỉ tiêu doanh số.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index giảm 30,90 điểm, hay 1,77%, xuống 1.710,72 điểm, và chỉ số HNX-Index để mất 2,19 điểm, hay 0,87%, xuống 250,55 điểm.