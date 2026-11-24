Thị trường chứng khoán châu Á tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 24/11, đòn bẩy đến từ đà tăng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu trong lĩnh vực công nghệ và bán dẫn. Đây cũng chính là những nhóm cổ phiếu vừa trải qua một đợt bán tháo sâu, gây chấn động thị trường trong những phiên trước đó kéo nhiều thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh.

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Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi có lúc vọt tăng 8% ngay đầu phiên, kích hoạt cơ chế tạm dừng giao dịch tự động chiều mua trong 5 phút. Hai "ông lớn" ngành chip là Samsung Electronics và SK Hynix ghi nhận mức tăng ấn tượng lần lượt là 9% và 11%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cộng thêm 5%. Nhóm cổ phiếu bán dẫn đồng loạt bứt phá mạnh mẽ với Kioxia tăng 11%, Advantest tăng 16% và Tokyo Electron tăng 13%. Tập đoàn đầu tư công nghệ SoftBank Group cũng góp mặt vào đà tăng với mức cộng 8%.

Cùng xu hướng, thị trường Đài Loan (Trung Quốc) chứng kiến chỉ số Taiex tăng 9%. Đáng chú ý, cổ phiếu TSMC - đối tác gia công chip chủ chốt của Nvidia - đã tăng kịch trần 10% ngay trong phiên.

Ông Huang được phục chức chỉ 11 ngày sau khi từ chức, trong bối cảnh xuất hiện những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân, đáng chú ý là nghi vấn liên quan đến một phụ nữ bị tình báo Mỹ nghi có hoạt động gián điệp cho Trung Quốc.

Sự trở lại của Huang ở vị trí CEO Nvidia, theo giới phân tích, đã khép lại hai tuần đầy biến động, không chỉ tác động đến thị trường tài chính mà còn làm dấy lên những lo ngại về sự ổn định của hệ sinh thái AI. Nvidia hiện giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái này, từ cung ứng chip đến tham gia rót vốn cho các dự án xây dựng hạ tầng AI quy mô lớn. Đáng chú ý, châu Á là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của tập đoàn.

Riêng cổ phiếu Nvidia cũng đã chịu biến động mạnh với đợt bán tháo sâu. Từ mức đóng cửa 178,67 USD ngày 9/11, cổ phiếu Nvidia giảm xuống 125,53 USD ngày 20/11, tương đương mất gần 30%. Riêng phiên 20/11, cổ phiếu giảm 14,01%.

Sau thông tin ông Huang trở lại vị trí CEO đã giúp cổ phiếu Nvidia tăng 31,48%, lên 165,05 USD, tương ứng tăng 39,52 USD/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt khoảng 779 triệu cổ phiếu, cho thấy dòng tiền tham gia rất lớn.

Việc những thông tin liên quan đến một cá nhân có thể tạo ra biến động lớn đối với giá cổ phiếu và vốn hóa của một tập đoàn như Nvidia cho thấy mức độ phụ thuộc của thị trường vào vai trò của người lãnh đạo. Đây không chỉ là câu chuyện quản trị doanh nghiệp, mà còn đặt ra vấn đề về mức độ tập trung quyền lực tại một tập đoàn đang nắm giữ vị trí then chốt trong hạ tầng AI toàn cầu.

Màn tái xuất của ông Jensen đã gỡ bỏ ẩn số lớn nhất đè nặng lên nhóm cổ phiếu AI. Tuy nhiên, liệu đà tăng của nhóm công nghệ có bền vững và tâm lý hoài nghi của thị trường sẽ diễn biến ra sao vẫn là câu hỏi chưa dễ có lời đáp. Giới đầu tư hiện vẫn chờ đợi minh chứng về khả năng sinh lời thực tế từ dòng vốn khổng lồ đang đổ vào hạ tầng AI, trong khi hàng rào kiểm soát xuất khẩu chip AI cao cấp của Mỹ sang Trung Quốc vẫn duy trì sức ép lớn, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.