Chứng khoán bước vào tuần đáo hạn phái sinh, VN-Index thử thách mốc 1.750 điểm. Ảnh minh họa.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11, VN-Index đạt 1.734,93 điểm, tăng nhẹ 0,18 điểm so với phiên trước. Tính chung cả tuần, chỉ số tăng 9,57 điểm, tương đương 0,55%, sau những phiên giao dịch biến động mạnh.

Đà phục hồi của thị trường tập trung chủ yếu vào phiên 10/11, khi VN-Index tăng 28,75 điểm, tương đương 1,68%, lên 1.743,07 điểm. Chỉ số tiếp tục nhích lên 1.746,90 điểm trong phiên kế tiếp nhưng không thể duy trì đà tăng.

Áp lực bán xuất hiện trở lại trong phiên 12/11 khiến VN-Index mất 12,15 điểm. Đến phiên cuối tuần, chỉ số gần như đi ngang, phản ánh trạng thái giằng co của thị trường khi tiến gần vùng 1.750 điểm.

Thanh khoản chưa theo kịp đà phục hồi

Dù VN-Index giữ được sắc xanh tính chung cả tuần, giao dịch trên thị trường vẫn chưa thực sự sôi động.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG | 09 - 13/11/2026

VN-Index phục hồi rồi chững lại

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Đóng cửa 13/11 1.734,93 điểm

Thay đổi cả tuần +0,55% +9,57 điểm

Kháng cự gần 1.750 điểm, theo ASEANSC

Kháng cự 1.750 - 1.765

Hỗ trợ 1.720 - 1.730

1.760

1.740

1.720

1.700

06/11/2026 VN-Index: 1.725,36 điểm

Mốc tham chiếu cuối tuần trước. 09/11/2026 VN-Index: 1.714,32 điểm

Giảm 11,04 điểm (0,64%). 10/11/2026 VN-Index: 1.743,07 điểm

Tăng 28,75 điểm (1,68%). 11/11/2026 VN-Index: 1.746,90 điểm

Tăng 3,83 điểm (0,22%). 12/11/2026 VN-Index: 1.734,75 điểm

Giảm 12,15 điểm (0,70%). 13/11/2026 VN-Index: 1.734,93 điểm

Tăng 0,18 điểm (0,01%).

1.725,36

1.714,32

1.743,07

1.746,90

1.734,75

1.734,93

06/11

09/11

10/11

11/11

12/11

13/11

VN-Index thực tế Vùng kháng cự Vùng hỗ trợ

Dữ liệu đóng cửa đến 13/11/2026. Ngày 06/11 là mốc tham chiếu. Các vùng hỗ trợ, kháng cự là nhận định kỹ thuật của ASEANSC. Biểu đồ không tự cập nhật giá.

Theo dữ liệu giao dịch trên HoSE, tổng giá trị giao dịch trong 5 phiên từ ngày 9 đến 13/11 đạt khoảng 74.850 tỷ đồng, bình quân gần 14.970 tỷ đồng mỗi phiên.

Phiên 10/11 ghi nhận giá trị giao dịch cao nhất tuần với khoảng 16.901 tỷ đồng, đi cùng mức tăng mạnh của VN-Index. Trong khi đó, phiên 9/11 có giá trị giao dịch thấp nhất, khoảng 13.826 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phiên 13/11 ghi nhận 100 mã tăng giá, 189 mã giảm giá và 69 mã đứng giá trên HoSE. Mặc dù VN-Index vẫn đóng cửa trên tham chiếu, số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế cho thấy diễn biến phân hóa tiếp tục hiện diện.

Dòng tiền có sự khác biệt giữa các nhóm ngành. Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), thị trường phiên cuối tuần ghi nhận 12 trong số 18 nhóm ngành giảm điểm. Một số cổ phiếu ngân hàng đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, trong khi áp lực bán vẫn xuất hiện ở nhiều nhóm ngành khác.

Diễn biến này đặt thanh khoản và độ rộng thị trường vào nhóm chỉ báo cần theo dõi khi VN-Index bước vào tuần giao dịch mới.

THANH KHOẢN HOSE | 09 - 13/11/2026

Giá trị giao dịch 5 phiên

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Tổng giá trị tuần 74,85nghìn tỷ đồng

Bình quân/phiên 14,97nghìn tỷ đồng

Phiên cao nhất 10/1116.901,28 tỷ đồng

20

15

10

5

0

13,83

09/11/202613.826,48 tỷ đồng

VN-Index: 1.714,32 điểm

16,90

10/11/202616.901,28 tỷ đồng

VN-Index: 1.743,07 điểm

13,84

11/11/202613.844,23 tỷ đồng

VN-Index: 1.746,90 điểm

15,14

12/11/202615.138,35 tỷ đồng

VN-Index: 1.734,75 điểm

15,14

13/11/202615.137,80 tỷ đồng

VN-Index: 1.734,93 điểm

09/11

10/11

11/11

12/11

13/11

Đơn vị: nghìn tỷ đồng

Giá trị giao dịch theo phiên. Các nhãn cột được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Đáo hạn phái sinh ngày 19/11, thị trường chờ tín hiệu tại vùng 1.750 điểm

Tuần giao dịch 16 - 20/11 có sự kiện đáng chú ý là ngày đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số VN30 kỳ hạn tháng 11/2026, diễn ra vào thứ Năm, ngày 19/11.

Trong phiên 13/11, hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất đóng cửa tại 1.851 điểm, tăng 0,47%. Cùng thời điểm, chỉ số VN30 cơ sở đạt 1.844,91 điểm, tương ứng mức chênh lệch dương 6,09 điểm giữa hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở.

Khối lượng giao dịch hợp đồng kỳ hạn tháng 11 đạt 180.513 hợp đồng, trong khi số lượng hợp đồng mở cuối phiên (OI) là 32.845 hợp đồng.

PHÁI SINH VN30 | 13/11/2026

Trước ngày đáo hạn 19/11

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VN30 cơ sở 1.844,91 điểm

Hợp đồng tháng 11 1.851,00 điểm

Basis +6,09 điểm

VN30 cơ sở | 1.844,91

VN30 cơ sở Giá đóng cửa: 1.844,91 điểm

Ngày 13/11/2026

Hợp đồng VN30 tháng 11 | 1.851,00

Hợp đồng tương lai tháng 11 Giá: 1.851,00 điểm

Basis: +6,09 điểm

Khối lượng: 180.513 hợp đồng

OI: 32.845 hợp đồng

1.840

1.845

1.850

1.855

Khối lượng giao dịch180.513

Vị thế mở (OI)32.845

Ngày đáo hạn19/11

Thang đo chỉ thể hiện khoảng 1.840 - 1.855 điểm, không bắt đầu từ 0. Basis là chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số VN30 cơ sở.

Theo báo cáo triển vọng tuần của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index có thể tiếp tục vận động trong trạng thái tích lũy, giằng co. Vùng 1.720 - 1.730 điểm được xác định là hỗ trợ gần, trong khi 1.750 - 1.765 điểm là khu vực kháng cự đáng chú ý.

ASEANSC nhận định nếu VN-Index vượt vùng 1.750 - 1.765 điểm với sự cải thiện về thanh khoản và dòng tiền lan tỏa, chỉ số có thể mở rộng nhịp phục hồi lên khu vực 1.780 - 1.800 điểm.

Ở chiều ngược lại, việc đánh mất mốc 1.720 điểm có thể khiến chỉ số quay lại kiểm định vùng 1.700 điểm.

Công ty chứng khoán này cũng lưu ý diễn biến của nhóm ngân hàng, chứng khoán và sự thay đổi về độ rộng thị trường, đặc biệt trong những phiên giao dịch quanh ngày đáo hạn phái sinh.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT | 16 - 20/11/2026

Các vùng điểm số cần theo dõi

Vạch trắng là VN-Index ngày 13/11. Rê chuột hoặc chạm vào các vùng màu để xem diễn giải.

Hỗ trợ gần 1.720 - 1.730điểm

Kháng cự 1.750 - 1.765điểm

Mục tiêu có điều kiện 1.780 - 1.800điểm

Hỗ trợ gần 1.720 - 1.730 điểm

Vùng theo dõi khả năng giữ nền giá.

Kháng cự 1.750 - 1.765 điểm

Cần vượt qua với thanh khoản xác nhận.

Mục tiêu có điều kiện 1.780 - 1.800 điểm

Không phải dự báo chắc chắn.

VN-Index ngày 13/11 1.734,93 điểm

Giá đóng cửa thực tế.

1.734,93

1.680

1.700

1.720

1.740

1.760

1.780

1.800

Nguồn các vùng kỹ thuật: ASEANSC. Đây là các mốc phân tích, không phải dự báo giá chắc chắn.

Về chiến lược, ASEANSC khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, hạn chế mua đuổi trong các nhịp tăng. Việc gia tăng tỷ trọng chỉ nên được xem xét khi VN-Index vượt vùng kháng cự với sự xác nhận của thanh khoản.

Như vậy, VN-Index bước vào tuần giao dịch mới từ mức 1.734,93 điểm, cách vùng kháng cự gần nhất khoảng 15 điểm. Khả năng vượt mốc 1.750 điểm, diễn biến dòng tiền và hoạt động giao dịch trước ngày đáo hạn phái sinh 19/11 là những yếu tố được giới phân tích tập trung theo dõi.