Chứng khoán BIDV tăng doanh thu, chi phí lãi vay bào mòn lợi nhuận

CTCP Chứng khoán BIDV (BSC, HOSE: BSI) ghi nhận doanh thu hoạt động quý III/2026 đạt 818,7 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 206,5 tỷ đồng, giảm 23,3%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 165 tỷ đồng, giảm 23,5%.

Diễn biến trái chiều giữa doanh thu và lợi nhuận cho thấy áp lực chi phí gia tăng khi công ty mở rộng hoạt động. Trong quý, chi phí hoạt động tăng 17,9% lên 312,3 tỷ đồng, còn chi phí lãi vay tăng từ 104,9 tỷ đồng lên 244,2 tỷ đồng, tương đương mức tăng 132,9%. Đây là khoản chi phí tăng mạnh nhất, trực tiếp thu hẹp lợi nhuận của doanh nghiệp.

Cơ cấu doanh thu quý III/2026 ghi nhận sự dịch chuyển đáng chú ý. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tiếp tục là nguồn thu lớn nhất, đạt 269 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ và chiếm gần 33% doanh thu hoạt động.

Đáng chú ý, doanh thu từ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt 135 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước gần như không phát sinh. Doanh thu tư vấn tài chính cũng tăng lên 49,2 tỷ đồng, so với khoảng 1,7 tỷ đồng cùng kỳ.

Hai mảng này đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh trong quý, dù khả năng duy trì mức thu nhập tương tự còn phụ thuộc vào các hợp đồng phát sinh trong những kỳ tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, hoạt động môi giới suy giảm rõ rệt. Doanh thu môi giới chỉ đạt 59,4 tỷ đồng, giảm 56,6% so với quý III/2025. Trong khi đó, chi phí môi giới ở mức 58,3 tỷ đồng, khiến phần chênh lệch thu chi của mảng này chỉ còn khoảng 1,2 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức gần 39 tỷ đồng cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động của Chứng khoán BIDV (BSC) tăng 19% trong quý III/2026, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 23,5% khi chi phí lãi vay tăng hơn gấp đôi, trong khi môi giới và tự doanh kém tích cực (Ảnh: BSC).

Hoạt động tự doanh cũng kém tích cực trong quý. Lãi thuần từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), sau khi trừ các khoản lỗ, giảm 55,6% còn 77,1 tỷ đồng. Trong đó, lãi bán tài sản tài chính giảm từ 129,8 tỷ đồng xuống 90,5 tỷ đồng, còn lỗ bán tăng từ 29,6 tỷ đồng lên 78,8 tỷ đồng. Lãi từ đánh giá lại danh mục cũng giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, chi phí lãi vay của BSC lên tới 648,7 tỷ đồng, tăng 159,7% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí vay ngân hàng đạt 615,3 tỷ đồng, cao gấp khoảng 2,7 lần cùng kỳ năm trước. Công ty cũng phát sinh 16,4 tỷ đồng chi phí lãi trái phiếu, trong khi cùng kỳ chưa ghi nhận khoản chi này.

Diễn biến trên phù hợp với quy mô bảng cân đối kế toán ngày càng mở rộng của doanh nghiệp. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của BSC đạt khoảng 19.905 tỷ đồng, tăng 19,7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay, bao gồm cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán, đạt khoảng 10.374 tỷ đồng; riêng dư nợ margin ở mức 10.255,8 tỷ đồng, tăng 13,2%.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL của BSC đạt 5.752 tỷ đồng, chủ yếu là trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 73% lên khoảng 2.509 tỷ đồng, trong đó tiền gửi có kỳ hạn đạt khoảng 2.306 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm.

Để tài trợ cho quy mô tài sản lớn hơn, BSC tăng sử dụng vốn vay. Dư nợ vay ngắn hạn tại cuối tháng 9/2026 đạt 12.091 tỷ đồng, tăng 25,9% so với đầu năm. Ngoài ra, công ty còn có 300 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngắn hạn.

Tổng dư nợ vay và trái phiếu ngắn hạn theo đó đạt khoảng 12.391 tỷ đồng, tương đương 2,1 lần vốn chủ sở hữu, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 5.855 tỷ đồng, tăng 5,9%.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay ký quỹ đã tương đương khoảng 175% vốn chủ sở hữu, tiến gần giới hạn 200% theo quy định hiện hành. Điều này khiến dư địa mở rộng margin bằng nguồn vốn hiện có thu hẹp, đồng thời làm tăng tầm quan trọng của kế hoạch bổ sung vốn trong thời gian tới.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, BSC đạt 2.132,7 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 39,2% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt 469,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 377,1 tỷ đồng, cùng giảm khoảng 5,4%. Với kết quả này, công ty đã thực hiện khoảng 67% mục tiêu lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng được thông qua cho cả năm.

Trong bối cảnh chi phí lãi vay tăng nhanh và hoạt động môi giới suy giảm, kết quả những tháng cuối năm sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng duy trì nguồn thu từ ngân hàng đầu tư, diễn biến chi phí vốn và tiến độ bổ sung vốn chủ sở hữu.

Dù hoạt động tự doanh suy giảm trong quý III/2026, lãi thuần FVTPL lũy kế 9 tháng vẫn tăng 9,2% so với cùng kỳ, đạt khoảng 271,3 tỷ đồng.

BSC đã đặt kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu lên 11.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2027, trước khi hướng tới 15.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2028-2030. Trong bối cảnh dư nợ margin đã ở mức cao so với vốn chủ sở hữu, việc triển khai kế hoạch này sẽ ảnh hưởng đến khả năng mở rộng hoạt động cho vay và quy mô kinh doanh của công ty trong những năm tới.