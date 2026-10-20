Chứng khoán BIDV (BSC): Định giá chiết khấu 30%, cơ hội tích lũy cổ phiếu đón sóng nâng hạng năm 2027

Định giá thị trường về vùng thấp, lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng 26%

Khảo sát dữ liệu định giá trong báo cáo chiến lược quý 4/2026 của Chứng khoán BIDV (mã BSC) cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở vùng giá hấp dẫn. Tại ngày 12/10, chỉ số P/E 12 tháng gần nhất của VN Index sau khi loại trừ đóng góp của nhóm cổ phiếu Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL chỉ còn 10,5 lần. Mức định giá này thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 13,7 lần và đang nằm quanh vùng âm hai lần độ lệch chuẩn.

Chỉ số P/E dự phóng cho năm 2027 tiếp tục lùi xuống khoảng 9,5 lần, tương ứng mức chiết khấu gần 30% so với mặt bằng định giá trung bình trong quá khứ. Ở cấp độ ngành, thống kê của khối phân tích chỉ ra có 11 trên tổng số 15 nhóm ngành được theo dõi sở hữu P/E dự phóng năm 2027 thấp hơn năm 2026. Mức định giá rẻ trên diện rộng tạo ra biên độ an toàn cao cho các kế hoạch tích lũy cổ phiếu.

Bên cạnh yếu tố định giá, nền tảng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục là điểm tựa vững chắc. Trong quý 2/2026, lợi nhuận toàn thị trường tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu chuỗi 5 quý liên tiếp duy trì tốc độ mở rộng khả quan.

Từ kết quả thực tế trên, BSC đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 của nhóm doanh nghiệp trong danh mục nghiên cứu lên mức 26%, tăng thêm 6 điểm % so với báo cáo phát hành hồi tháng 7. Bước sang năm 2027, lợi nhuận toàn thị trường được dự báo duy trì đà tăng 12%, chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Đây được đánh giá là mức tăng trưởng tích cực khi đặt trên nền so sánh rất cao của năm 2026.

Kỳ vọng bước ngoặt lãi suất và lực đẩy 33.000 tỷ đồng từ dòng vốn ngoại

Về các yếu tố vĩ mô và dòng tiền, thanh khoản hệ thống ngân hàng bắt đầu xuất hiện những tín hiệu giải tỏa áp lực. Dù lãi suất liên ngân hàng vẫn ở mức cao trong quý 3/2026, tốc độ tăng đã chững lại rõ rệt so với giai đoạn nửa đầu năm. Đáng chú ý, tháng 8 ghi nhận lần đầu tiên sau 11 quý mức chênh lệch giữa huy động và tín dụng có sự thu hẹp, từ 2,8 triệu tỷ đồng xuống 2,7 triệu tỷ đồng.

Trong năm 2027, nguồn cung tín dụng được kỳ vọng sẽ từng bước cải thiện. Mặt bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm quanh mức 8% đến 10% tiếp tục thu hút nguồn tiền gửi từ dân cư, cùng lúc đó việc lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt sẽ làm giảm bớt gánh nặng huy động vốn ngắn hạn của các nhà băng. Xác suất điều chỉnh giảm lãi suất trong năm 2027 cũng gia tăng dựa trên định hướng điều hành tiền tệ tại Văn bản 9608 của Ngân hàng Nhà nước và tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh. Dù vậy, nhu cầu vốn lớn từ khu vực kinh tế tư nhân có thể khiến mặt bằng lãi suất ở một số ngành thâm dụng vốn tiếp tục neo cao hơn bình quân thị trường.

Đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài, áp lực bán ròng được dự báo sẽ hạ nhiệt đáng kể trong thời gian tới. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, khối ngoại đã bán ròng khoảng 98.290 tỷ đồng, tương đương 3,7 tỷ USD, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, đà bán ròng trong quý 3 đã thu hẹp nhờ sự xuất hiện của dòng vốn thụ động đón đầu lộ trình nâng hạng thị trường.

Bước sang năm 2027, thị trường chứng khoán Việt Nam ước tính có thể đón nhận khoảng 33.000 tỷ đồng, tương đương 1,27 tỷ USD, từ các quỹ đầu tư theo bộ chỉ số nâng hạng. Lộ trình phân bổ dòng vốn gồm 4 giai đoạn cụ thể: giải ngân 141 triệu USD trong tháng 9/2026, tiếp tục rót 282 triệu USD vào tháng 3/2027 và khoảng 494 triệu USD trong mỗi đợt tháng 6 và tháng 9/2027. Sự kết hợp giữa nguồn vốn nâng hạng mới và xu hướng thu hẹp áp lực thoái vốn của các quỹ chủ động sau 4 năm bán ròng liên tiếp được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt lớn cho thanh khoản và thị trường cổ phiếu.