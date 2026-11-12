Chứng khoán BETA chuẩn bị gọi vốn 400 tỷ đồng, kết quả kinh doanh 9 tháng chìm trong thua lỗ

Kế hoạch huy động 400 tỷ đồng và phương án phân bổ nguồn vốn

Ngày 11/11, Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA công bố thông tin chính thức về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản xác nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu. Đây là phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào cuối tháng 4 năm 2026. Theo kế hoạch, công ty sẽ phát hành 40 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua được ấn định là 1 chia 1, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sở hữu một cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm một cổ phiếu mới.

Nếu đợt phát hành diễn ra thành công trọn vẹn, doanh nghiệp sẽ huy động được 400 tỷ đồng. Qua đó, quy mô vốn điều lệ của công ty sẽ tăng gấp đôi, từ 400 tỷ đồng lên mức 800 tỷ đồng. Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành mới đợt này sẽ được tự do giao dịch và hoàn toàn không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian triển khai đợt chào bán dự kiến được thực hiện ngay trong năm 2026.

Với nguồn vốn 400 tỷ đồng dự kiến thu về, ban lãnh đạo doanh nghiệp đã xây dựng phương án phân bổ chi tiết. Công ty sẽ dành 300 tỷ đồng, tương ứng 75% tổng số tiền để bổ sung nguồn lực cho hoạt động đầu tư bao gồm mua trái phiếu, cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ tiền gửi, góp vốn hoặc rót tiền vào các dự án kinh doanh. Phần 100 tỷ đồng còn lại, chiếm 25%, sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán. Việc tăng vốn lần này mang ý nghĩa quan trọng khi doanh nghiệp đã duy trì mức vốn điều lệ 400 tỷ đồng trong nhiều năm qua, kể từ đợt tăng vốn giai đoạn 2008 đến 2011 sau khi thành lập vào cuối năm 2007.

Bức tranh tài chính sa sút và áp lực hoàn thành mục tiêu lợi nhuận

Kế hoạch tăng vốn quy mô lớn được triển khai trong giai đoạn tình hình tài chính của doanh nghiệp gặp nhiều trắc trở. Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm 2026 cho thấy công ty ghi nhận mức lỗ 5,4 tỷ đồng, sụt giảm nghiêm trọng so với khoản lãi hơn 1,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Áp lực lớn nhất kéo lùi lợi nhuận xuất phát từ mảng tự doanh khi mảng này chuyển từ mức lãi khoảng 1 tỷ đồng của cùng kỳ sang mức lỗ khoảng 8 tỷ đồng. Ban điều hành công ty lý giải sự sụt giảm này chủ yếu do diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi.

Kết quả kinh doanh yếu kém trong quý 3 đã xóa sạch toàn bộ phần lợi nhuận mỏng manh mà doanh nghiệp tích lũy được trong nửa đầu năm 2026. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty chính thức báo lỗ gần 5,4 tỷ đồng. Con số này lớn hơn rất nhiều so với mức lỗ 2,6 tỷ đồng ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, các cổ đông đã thông qua mục tiêu lợi nhuận đạt hơn 10 tỷ đồng cho cả năm. Với khoản lỗ lớn sau ba quý hoạt động, doanh nghiệp đang đối mặt với thử thách cực kỳ lớn để có thể lội ngược dòng và hoàn thành chỉ tiêu tài chính đã đề ra.