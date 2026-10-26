Chứng khoán bất ngờ 'quay xe', VN-Index mất hơn 10 điểm sau 4 phiên tăng

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 26/10 trong sắc đỏ sau khi áp lực bán gia tăng mạnh vào buổi chiều. Diễn biến này khiến đà hồi phục kéo dài 4 phiên liên tiếp trước đó bị gián đoạn, khi hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt điều chỉnh. Kết phiên, VN-Index giảm 10,6 điểm, xuống còn 1.763,55 điểm.

Đáng chú ý, nhóm bất động sản từng đóng vai trò nâng đỡ thị trường trong những phiên gần đây lại trở thành một trong những tâm điểm điều chỉnh. DXG giảm 3,35%, PDR mất 3,7%, KDH giảm 2,32% và VRE lùi 2,8%. Trong khi đó, VHM cũng giảm 0,62%, góp phần gia tăng sức ép lên diễn biến chung của nhóm cổ phiếu địa ốc.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 26/10 trong sắc đỏ sau khi áp lực bán gia tăng mạnh .

VN-Index vừa có 4 phiên tăng liên tiếp đã đảo chiều, loạt cổ phiếu lớn chìm trong sắc đỏ.

Ở chiều ngược lại, một số mã bất động sản vẫn duy trì được sắc xanh, song mức tăng tương đối khiêm tốn, chủ yếu dưới 1%. Các cổ phiếu VIC, SJS, IDC, SIP và HDC nằm trong số ít đại diện đi ngược xu hướng giảm của ngành. Tuy nhiên, lực đỡ từ nhóm này chưa đủ để bù đắp áp lực bán tại nhiều cổ phiếu khác.

Sắc đỏ cũng bao phủ nhóm ngân hàng, với nhiều mã ghi nhận mức giảm đáng kể. EIB mất 3,92%, SSB giảm 4,6%, LPB lùi 2,48% và VPB giảm 2,07%. Các cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn khác như TCB, HDB, VCB, BID, CTG, SHB, MBB và VIB cũng đồng loạt giảm trên 1%. OCB là điểm sáng hiếm hoi của nhóm khi tăng 1,85%.

Tình trạng điều chỉnh tiếp tục lan sang nhóm chứng khoán khi lực bán xuất hiện tại hàng loạt cổ phiếu. LPS giảm mạnh nhất trong nhóm với mức 6,42%, ORS mất 3,13%, VCI giảm 2,3%, TCX lùi 1,53% và VIX giảm 1,57%. Bên cạnh đó, VND giảm 1,45% và VPX mất 1,67%.

Không chỉ tập trung ở nhóm tài chính và bất động sản, áp lực bán còn lan rộng sang các cổ phiếu công nghiệp. VSC giảm 3,97%, GEX mất 3,32%, GMD giảm 3,15%, GEE lùi 2,9%, CII giảm 2,51%, DPG mất 2,44% và HVN giảm 1,66%. Diễn biến tiêu cực tại nhiều nhóm ngành khiến thị trường thiếu lực đỡ đủ mạnh để thu hẹp đà giảm của chỉ số.

Tại các lĩnh vực khác, nhiều cổ phiếu lớn cũng chịu áp lực điều chỉnh. FPT giảm 1,75%, MSN mất 1,62%, DGW giảm 2,16% và FRT lùi 1,33%. Đáng chú ý, DGC giảm tới 4,75%, nằm trong nhóm cổ phiếu có mức giảm mạnh của phiên giao dịch.

Dù phần lớn thị trường chìm trong sắc đỏ, một số cổ phiếu vẫn giữ được đà tăng tích cực. VGC tăng 4,04%, GAS tăng 2,81%, BWE tăng 2,26%, VJC tăng 1,77% và BSR tăng 1,2%. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu tăng giá hạn chế khiến lực nâng đỡ từ các mã này chưa đủ để đảo chiều xu hướng chung.

Một diễn biến đáng chú ý khác trong phiên 26/10 là hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán, tạo thêm áp lực trong bối cảnh nhiều nhóm cổ phiếu đồng loạt suy yếu. Động thái này cũng khiến dòng tiền ngoại tiếp tục trở thành yếu tố được giới đầu tư quan tâm trong các phiên giao dịch tiếp theo.

FPT là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất phiên, với giá trị hơn 258 tỷ đồng. Đứng sau là HDB với giá trị bán ròng 80,02 tỷ đồng, VPL với 69,49 tỷ đồng và ACB với 62,53 tỷ đồng. Việc FPT dẫn đầu danh sách bán ròng diễn ra trong cùng phiên cổ phiếu này giảm 1,75%.

Ở chiều ngược lại, MSN là mã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất, với giá trị hơn 72 tỷ đồng. TCB đứng tiếp theo với 64,4 tỷ đồng, trong khi VIC được mua ròng khoảng 45,51 tỷ đồng. Dòng tiền ngoại vẫn có sự phân hóa giữa các cổ phiếu, dù cán cân giao dịch chung nghiêng đáng kể về phía bán ròng.