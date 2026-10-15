Chứng khoán Bảo Minh lên kế hoạch kiện toàn HĐQT

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CTCP Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM: BMS) ngày 14/10 công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 để xem xét miễn nhiệm ông Phan Tấn Thư và bà Nguyễn Thy Phương theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân, đồng thời bầu bổ sung hai thành viên HĐQT.

Theo nghị quyết vừa được HĐQT thông qua, ngày 5/11/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội. Thời gian và địa điểm tổ chức sẽ được công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Đại hội sẽ xem xét miễn nhiệm hai thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm, đồng thời bầu bổ sung hai thành viên cho nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Trong hai nhân sự xin từ nhiệm, ông Phan Tấn Thư sinh năm 1983, có trình độ Cử nhân Kinh tế. Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc BMS từ tháng 1/2022, sau đó được bầu vào HĐQT vào tháng 4/2023. Bà Nguyễn Thy Phương được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 từ tháng 4/2025.

Ngoài ông Thư và bà Phương, tính đến cuối quý II/2026, HĐQT Chứng khoán Bảo Minh còn có bà Lương Thị Cẩm Tú giữ chức Chủ tịch HĐQT, đồng thời là thành viên HĐQT độc lập; ông Thiều Hữu Chung giữ chức Phó Chủ tịch thường trực và ông Trần Ngô Phúc Bảo giữ chức Phó Chủ tịch.

Ở bộ máy điều hành, BMS cũng vừa bổ nhiệm bà Trịnh Thị Thu Hương làm Phó Tổng giám đốc thường trực trong thời hạn hai năm, bắt đầu từ ngày 17/9/2026.

Trước đợt bổ nhiệm này, tại ngày 30/6/2026, Ban điều hành công ty gồm hai thành viên: Tổng giám đốc Phan Tấn Thư, được bổ nhiệm từ tháng 1/2022, và bà Trần Thị Lan Anh, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Sài Gòn, được bổ nhiệm vào tháng 6/2026.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính bán niên 2026 Chứng khoán Bảo Minh ghi nhận gần 237 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Khoản đóng góp lớn nhất là lãi từ bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), đạt 194 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng so với nửa đầu năm 2025.

Dù doanh thu chỉ tăng nhẹ, chi phí hoạt động trong kỳ giảm tới 41%, hỗ trợ kết quả lợi nhuận. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 57%, lên 22 tỷ đồng. Kết thúc sáu tháng đầu năm, BMS đạt gần 139 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm 2025.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của công ty đạt 3.034 tỷ đồng, tăng gần 18% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, danh mục FVTPL ghi nhận gần 1.970 tỷ đồng, các khoản cho vay đạt 306 tỷ đồng, còn tiền và tương đương tiền ở mức 116 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả tăng gấp đôi so với đầu năm, lên 720 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn chiếm gần 450 tỷ đồng và dư nợ trái phiếu dài hạn ở mức 200 tỷ đồng.