Chứng khoán Bảo Minh hoãn kế hoạch niêm yết hơn 203 triệu cổ phiếu trên HOSE

CTCP Chứng khoán Bảo Minh (UPCOM: BMS) vừa thông qua việc tạm hoãn thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), dù trước đó đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết hơn 203,9 triệu cổ phiếu vào ngày 8/4/2026.

Theo doanh nghiệp, quyết định được đưa ra trên cơ sở xem xét tình hình kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán và định hướng phát triển trong giai đoạn hiện tại. BMS cho rằng việc điều chỉnh thời điểm niêm yết là cần thiết để phù hợp với điều kiện thị trường, đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm lợi ích của công ty cùng cổ đông.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và triển khai các thủ tục niêm yết theo quy định khi điều kiện thị trường phù hợp. Trước đó, kế hoạch chuyển sàn đã được cổ đông thông qua tại đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/1/2026, sau khi chủ trương này được đề cập tại kỳ họp năm 2025.

Lý do công ty nêu ra để lý giải cho việc tạm dừng việc chuyển sàn (Ảnh: BMS).

Lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết trên HOSE là 203,93 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ hơn 2.039 tỷ đồng. Hiện cổ phiếu BMS vẫn giao dịch trên UPCOM, nơi mã chứng khoán này được đăng ký giao dịch từ ngày 8/8/2018.

Bên cạnh việc điều chỉnh kế hoạch niêm yết, Chứng khoán Bảo Minh dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, với ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự là 5/11.

Theo kế hoạch, đại hội sẽ xem xét miễn nhiệm hai thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm, đồng thời bầu bổ sung hai thành viên cho nhiệm kỳ 2023-2028 và thảo luận các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Trước đó, doanh nghiệp nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Phan Tấn Thư và bà Nguyễn Thy Phương. Cả hai cho biết lý do từ nhiệm xuất phát từ vấn đề cá nhân; việc miễn nhiệm sẽ được thực hiện sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bà Nguyễn Thy Phương được bầu bổ sung vào HĐQT BMS từ tháng 4/2025. Trong khi đó, ông Phan Tấn Thư tham gia HĐQT từ năm 2021 và từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã soát xét ghi nhận doanh thu hoạt động của BMS đạt gần 237 tỷ đồng, tăng khoảng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt khoảng 194 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Trong nửa đầu năm, chi phí hoạt động giảm 41%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 57%, lên khoảng 22 tỷ đồng. Kết quả, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 139 tỷ đồng, cao gấp khoảng 2,1 lần cùng kỳ năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 110,59 tỷ đồng, tăng 116,9%.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 797,06 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 208 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau sáu tháng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 29,7% kế hoạch doanh thu và 53,2% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Chứng khoán Bảo Minh đạt khoảng 3.034 tỷ đồng, tăng gần 18% so với đầu năm. Trong đó, tài sản tài chính FVTPL chiếm gần 1.970 tỷ đồng; các khoản cho vay đạt 306 tỷ đồng và tiền cùng các khoản tương đương tiền ở mức 116 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng lên khoảng 720 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn gần 450 tỷ đồng và dư nợ trái phiếu dài hạn khoảng 200 tỷ đồng.