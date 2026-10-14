Chứng khoán Bảo Minh (BMS) triệu tập ĐHĐCĐ bất thường sau khi 2 thành viên HĐQT từ nhiệm

Chốt ngày đăng ký để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

HĐQT CTCP Chứng khoán Bảo Minh (mã ck: BMS) vừa thông qua ngày 5/11 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

Theo kế hoạch, ĐHĐCĐ bất thường của BMS sẽ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT gồm ông Phan Tấn Thư, đồng thời là Tổng Giám đốc, và bà Nguyễn Thy Phương theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ở chiều ngược lại, cổ đông sẽ bầu bổ sung 2 nhân sự vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 - 2028), nhằm kiện toàn bộ máy quản trị của công ty.

HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 của BMS được kiện toàn tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 4/2023 với 5 thành viên. Tuy số lượng thành viên được duy trì, cơ cấu nhân sự trong HĐQT đã có nhiều thay đổi trong hơn 3 năm qua. Danh sách ban đầu gồm ông Thiều Hữu Chung giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Hoàng Văn Thắng và ông Phan Tấn Thư. Ba nhân sự còn lại gồm ông Trần Ngô Phúc Bảo, ông Đỗ Văn Hạ và ông Đào Văn Chiêu, trong đó ông Trần Ngô Phúc Bảo sau đó đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

Tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 4/2025, bà Nguyễn Thy Phương, khi đó là Trưởng Ban kiểm soát được bầu vào HĐQT để thay thế ông Hoàng Văn Thắng. Bước chuyển đáng chú ý diễn ra tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 1/2026 khi bà Lương Thị Cẩm Tú, cựu lãnh đạo tại Sacombank, Nam A Bank và Eximbank, được bầu vào HĐQT và sau đó đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT BMS. Cùng thời điểm, ông Thiều Hữu Chung chuyển sang giữ chức Phó Chủ tịch thường trực, trong khi ông Đỗ Văn Hạ được miễn nhiệm.

Với việc ông Phan Tấn Thư và bà Nguyễn Thy Phương tiếp tục xin từ nhiệm, HĐQT BMS một lần nữa đứng trước đợt thay đổi nhân sự. Nếu các phương án được thông qua, chỉ còn 2 nhân sự thuộc HĐQT ban đầu nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Không chỉ HĐQT, cơ cấu Ban kiểm soát của BMS trong cùng nhiệm kỳ cũng đã thay đổi. Các thành viên hiện tại gồm bà Phạm Thị Thu Hiền, Trưởng Ban kiểm soát, cùng ông Nguyễn Hữu Trung Chánh và ông Hoàng Tuấn Khải.

Những biến động về nhân sự diễn ra trong giai đoạn BMS đang thực hiện các thủ tục để chuyển niêm yết cổ phiếu lên HOSE, sau hơn 8 năm giao dịch trên UPCoM kể từ ngày 8/8/2018. Theo thông tin từ HOSE, BMS đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết gần 204 triệu cổ phiếu từ ngày 8/4/2026.

Trong thời gian gần đây, công ty cũng có thêm thay đổi ở cấp điều hành. Bà Trịnh Thị Thu Hương, Trưởng phòng Quản trị rủi ro kiêm Người phụ trách quản trị, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc thường trực trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 17/9/2026. Việc kiện toàn nhân sự quản trị, điều hành diễn ra cùng lúc với quá trình chuẩn bị chuyển sàn và kế hoạch tăng vốn quy mô lớn của BMS.

Đặt mục tiêu lãi 208 tỷ đồng, tăng vốn lên hơn 3.171 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận hơn 239 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 111 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu tăng 4%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 2,2 lần. Với kết quả này, BMS đã thực hiện khoảng 30% kế hoạch doanh thu và 54% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Năm 2026, BMS đặt mục tiêu tổng doanh thu trên 797 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 208 tỷ đồng, lần lượt tăng 50% và 97% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Song song với mục tiêu kinh doanh, BMS đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ. Công ty đã hoàn tất phát hành hơn 11,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 trong tháng 6/2026.

Bên cạnh đó, BMS có kế hoạch chào bán gần 102 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất toàn bộ phương án, tổng số cổ phiếu mới dự kiến phát hành trong năm 2026 lên gần 113,2 triệu đơn vị, qua đó đưa vốn điều lệ từ hơn 2.039 tỷ đồng lên hơn 3.171 tỷ đồng.