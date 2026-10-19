Chứng khoán Bảo Minh (BMS) hoãn kế hoạch niêm yết HOSE, chuẩn bị thay đổi nhân sự cấp cao

Tạm dừng chuyển sàn và triệu tập đại hội bất thường

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (mã chứng khoán: BMS) chính thức thông báo việc tạm hoãn thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Quyết định này được ban hành sau khi công ty đã hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết hơn 203,9 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE vào ngày 8/4/2026.

Lý giải cho quyết định tạm dừng tiến trình lên sàn, phía Chứng khoán Bảo Minh cho biết đã tiến hành đánh giá lại các yếu tố kinh tế vĩ mô, diễn biến thực tế của thị trường chứng khoán cùng với định hướng phát triển của công ty. Hội đồng quản trị nhận thấy việc điều chỉnh thời điểm niêm yết là cần thiết để bảo đảm sự phù hợp với điều kiện thị trường. Sự cẩn trọng này hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và tối ưu hóa lợi ích của công ty cũng như các cổ đông. Ban lãnh đạo công ty cho biết khi thời điểm thị trường thuận lợi, công ty sẽ hoàn thiện lại hồ sơ và tiếp tục triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu theo đúng quy định.

Đi liền với thông báo hoãn chuyển sàn, Chứng khoán Bảo Minh cũng chốt danh sách cổ đông vào ngày 5/11 tới đây để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Nội dung trọng tâm của kỳ đại hội dự kiến tập trung vào việc kiện toàn bộ máy nhân sự. Cụ thể, đại hội sẽ xem xét miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị đã nộp đơn từ nhiệm, đi kèm với đó là tổ chức bầu bổ sung 2 thành viên mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 đến 2028.

Trước đó vào ngày 9/10, công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Tấn Thư và bà Nguyễn Thy Phương. Cả hai vị lãnh đạo đều đưa ra lý do từ nhiệm để giải quyết công việc cá nhân. Thời gian từ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bà Nguyễn Thy Phương mới chỉ được bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 28/4/2025. Trong khi đó, ông Phan Tấn Thư đã tham gia Hội đồng quản trị từ tháng 10/2021 và từng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Chứng khoán Bảo Minh từ tháng 3/2023. Xét về cơ cấu sở hữu hiện tại, tính đến ngày 20/3/2026, Chứng khoán Bảo Minh ghi nhận sự góp mặt của 4 cổ đông lớn. Bà Trương Thị Thanh Trúc sở hữu tỷ lệ lớn nhất với 15,15% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần Rồng Ngọc nắm giữ 9,29% và Công ty Cổ phần Long An Solar Park nắm 8,91% vốn. Bà Trương Thị Mỹ An sở hữu 8,9% vốn điều lệ. Phần còn lại 57,75% vốn thuộc sở hữu của các nhóm cổ đông khác trên thị trường.

Lợi nhuận bán niên bứt phá hoàn thành hơn nửa kế hoạch năm

Về kết quả kinh doanh, số liệu tài chính quý II/2026 của Chứng khoán Bảo Minh ghi nhận mức tăng trưởng khá tích cực. Tổng doanh thu trong quý đạt 167,06 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 17,2% so với kết quả của cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mang về 74,71 tỷ đồng, tăng 20%. Mức tăng trưởng lợi nhuận này đạt được dù tổng chi phí hoạt động trong kỳ tăng khá mạnh ở mức 44,9%, tương ứng việc tăng thêm 17,68 tỷ đồng lên mốc 57,04 tỷ đồng.

Tính chung trong nửa đầu năm 2026, doanh thu của Chứng khoán Bảo Minh đạt 236,8 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi đạt 110,59 tỷ đồng, cao hơn 116,9% so với kết quả của 6 tháng đầu năm ngoái.

Bước vào năm 2026, Chứng khoán Bảo Minh đã đề ra kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu đạt 797,06 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 208 tỷ đồng. Với khoản lãi ròng 110,59 tỷ đồng thu về sau hai quý đầu tiên, doanh nghiệp này đã hoàn thành 53,2% kế hoạch lợi nhuận được đại hội cổ đông giao phó cho cả năm.