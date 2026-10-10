Chứng khoán Bảo Minh (BMS) biến động nhân sự cấp cao trước thềm chuyển sàn HOSE

Sự xáo trộn thượng tầng và quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (mã chứng khoán: BMS) vừa chính thức công bố thông tin liên quan đến việc nhận được đơn xin từ nhiệm của hai thành viên Hội đồng quản trị. Các nhân sự xin rút lui khỏi bộ máy quản trị là ông Phan Tấn Thư và bà Nguyễn Thy Phương, cả hai đều nêu lý do cá nhân trong văn bản đệ trình.

Về quá trình công tác, ông Phan Tấn Thư sinh năm 1983, sở hữu trình độ Cử nhân Kinh tế. Ông bắt đầu đảm nhận vị trí Tổng giám đốc của công ty từ tháng 1/2022 và tiếp tục được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị từ tháng 4/2023. Trong khi đó, bà Nguyễn Thy Phương là nhân sự mới được bổ sung vào bộ máy quản trị nhiệm kỳ 2023 đến 2028 kể từ tháng 4/2025.

Ngoài hai thành viên vừa xin từ nhiệm, cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty tính đến cuối quý 2/2026 ghi nhận sự hiện diện của bà Lương Thị Cẩm Tú với vai trò Chủ tịch kiêm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, ông Thiều Hữu Chung giữ chức Phó Chủ tịch thường trực và ông Trần Ngô Phúc Bảo đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch. Ở cấp độ điều hành, tính đến ngày 30/6/2026, ban giám đốc gồm hai thành viên là Tổng giám đốc Phan Tấn Thư và bà Trần Thị Lan Anh, người vừa được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Sài Gòn hồi tháng 6/2026.

Cùng với việc công bố đơn từ nhiệm của Hội đồng quản trị, doanh nghiệp cũng ban hành quyết định bổ nhiệm nhân sự mới. Cụ thể, bà Trịnh Thị Thu Hương chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực của công ty. Quyết định bổ nhiệm này có thời hạn 2 năm, chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày 17/9/2026.

Lợi nhuận bán niên bứt phá đi kèm lộ trình niêm yết HOSE

Những thay đổi trong bộ máy nhân sự cấp cao diễn ra cùng lúc doanh nghiệp đẩy mạnh quá trình chuyển sàn. Vào đầu tháng 8/2026, ban lãnh đạo công ty đã thống nhất thông qua phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Khối lượng cổ phiếu dự kiến niêm yết là 215,24 triệu đơn vị, tương đương quy mô vốn điều lệ đạt 2.152,4 tỷ đồng.

Trợ lực cho kế hoạch chuyển sàn là bức tranh tài chính ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được kiểm toán soát xét, doanh thu hoạt động của công ty đạt gần 237 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng nhẹ 3% so với sáu tháng đầu năm 2025. Mảng đóng góp lớn nhất vào cơ cấu doanh thu đến từ lãi bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ FVTPL, đạt 194 tỷ đồng, dù có giảm nhẹ 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng lớn nhất trong bức tranh kinh doanh là khả năng kiểm soát chi phí hoạt động khi khoản mục này được tiết giảm mạnh tới 41%. Dù chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận mức tăng 57% lên 22 tỷ đồng, hiệu quả tối ưu hóa chi phí chung vẫn giúp lợi nhuận trước thuế của công ty vọt lên mức gần 139 tỷ đồng, cao gấp 2,1 lần so với kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2025.

Tính đến thời điểm 30/6/2026, quy mô tổng tài sản của công ty đạt 3.034 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng gần 18% so với thời điểm đầu năm. Đóng vai trò chủ chốt trong cấu trúc tài sản là danh mục đầu tư FVTPL với giá trị xấp xỉ 1.970 tỷ đồng, các khoản cho vay đạt 306 tỷ đồng và lượng tiền mặt cùng các khoản tương đương tiền duy trì ở mức 116 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng gấp đôi lên ngưỡng 720 tỷ đồng, chủ yếu bao gồm khoản vay nợ ngắn hạn gần 450 tỷ đồng và dư nợ trái phiếu dài hạn trị giá 200 tỷ đồng.