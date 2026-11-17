Theo Quyết định số 690/QĐ-XPHC ngày 12/11/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á Thái Bình Dương (APS).

Trong đó, APS bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. Cụ thể, tại ngày 30/6/2026 và 30/9/2026, tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết trên vốn chủ sở hữu của công ty lần lượt là 27% và 28,53%, vượt mức tối đa 20% theo quy định.

Công ty cũng bị phạt 137,5 triệu đồng do bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện công việc thuộc vị trí phải có chứng chỉ. Cụ thể, nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề đã ký thay mặt Phòng Tự doanh tại hai tờ trình đề nghị duyệt phương án tự doanh ngày 20/7/2026 và 8/6/2026.

APS bị phạt 92,5 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán. Theo cơ quan thanh tra, APS không cung cấp được các hợp đồng mở tài khoản chuyên dụng tại ngân hàng thương mại để nhận tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng.

CTCP Chứng khoán châu Á Thái Bình Dương có trụ sở tại tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Đối với hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), APS bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn mức cho vay. Tại các thời điểm 31/12/2024, 31/12/2025, 30/6/2026 và 30/9/2026, tổng mức cho vay giao dịch ký quỹ đối với khách hàng có số tài khoản 030C016804 vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của công ty.

Ngoài ra, APS còn bị phạt 187,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Theo quyết định xử phạt, từ ngày 18/3 đến 19/8/2026, công ty đã cho Kế toán trưởng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ 12 lần, với tổng số tiền 64,46 triệu đồng.

Như vậy, với 5 hành vi vi phạm nêu trên, tổng số tiền APS phải nộp phạt là 692,5 triệu đồng. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2026.

CTCP Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương được cấp phép hoạt động vào năm 2006. Công ty chuyên cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký và cả tự doanh chứng khoán. APS cũng tham gia tư vấn đầu tư chứng khoán và dịch vụ nghiên cứu thị trường, dịch vụ quản lý tài chính và dịch vụ tư vấn tài chính cho các sự kiện của công ty như cổ phần hóa, chào bán cổ phần, niêm yết và đấu giá.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2026, tổng doanh thu hoạt động của công ty chỉ đạt 9,7 tỷ đồng, giảm tới 90,1% so với mức 98,7 tỷ đồng ghi nhận trong cùng kỳ năm 2025.

Theo giải trình của APS, do thị trường tài chính có nhiều biến động khiến giá trị thị trường của các tài sản tài chính (TSTC) mà công ty đang nắm giữ đi xuống. Khoản lãi từ các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chỉ đạt 4,84 tỷ đồng, giảm sâu 94,7% so với mức 91,4 tỷ đồng của quý III/2025.

Cùng đó, nhóm doanh thu khác, gồm lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, lãi từ các khoản cho vay và phải thu, doanh thu hoạt động môi giới, lưu ký chứng khoán và tư vấn tài chính cũng giảm 32,9% so với cùng kỳ năm ngoái, từ gần 7,3 tỷ đồng xuống còn 4,8 tỷ đồng.

Trái ngược với đà giảm của doanh thu, các khoản chi phí trong kỳ lại tăng cao. Tổng chi phí hoạt động quý III/2026 ghi nhận ở mức 57,3 tỷ đồng, tăng 45,1% so với mức 39,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Áp lực chi phí này chủ yếu đến từ khoản lỗ từ các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 50,8%, từ 37 tỷ đồng lên 55,9 tỷ đồng, dù các chi phí hoạt động khác (như chi phí dự phòng tài sản tài chính, môi giới, lưu ký...) đã giảm 43,1%.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý công ty chứng khoán cũng tăng thêm 38,2% so với cùng kỳ năm trước, từ 4,2 tỷ đồng lên mức 5.,9 tỷ đồng.

Với việc doanh thu lao dốc trong khi chi phí hoạt động và chi phí quản lý đều tăng mạnh đã khiến kết quả hoạt động của APS trong quý III/2026 chuyển từ mức lãi 54,9 tỷ đồng quý III/2025 sang lỗ 53,4 tỷ đồng, chênh lệch tới 197,2%. Theo đó, lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III/2026 ghi nhận lỗ 42,6 tỷ đồng, giảm 198 % so với khoản lãi 43,5 tỷ đồng đạt được trong cùng kỳ năm trước.

Về tình trạng cổ phiếu, hồi tháng 4/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đưa cổ phiếu APS vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 là số âm trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, đồng thời tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024.