Chứng khoán APG chuyển lãi thành lỗ, danh mục cổ phiếu 'bốc hơi' hơn một nửa giá trị

CTCP Chứng khoán APG (APG) ghi nhận doanh thu hoạt động gần 69 tỷ đồng trong quý III/2026, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi nguồn thu từ tiền gửi, trái phiếu tăng lên, chi phí hoạt động tăng đột biến đã kéo kết quả kinh doanh của công ty chuyển từ lãi sang lỗ.

Cụ thể, chi phí hoạt động trong quý lên gần 124 tỷ đồng, gấp khoảng 8,5 lần cùng kỳ. Nguyên nhân chính là khoản lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gần 119,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận 900 triệu đồng.

Trong đó, riêng khoản lỗ đánh giá lại tài sản tài chính lên tới 118,8 tỷ đồng. Theo số liệu công ty công bố, phần lỗ chưa thực hiện trong quý là 115,3 tỷ đồng, còn lợi nhuận đã thực hiện vẫn dương 7,44 tỷ đồng.

Diễn biến danh mục tự doanh cho thấy áp lực giảm giá cổ phiếu là nguyên nhân đáng chú ý trong kết quả kinh doanh quý III/2026 của APG. Tại ngày 30/9/2026, danh mục tài sản tài chính FVTPL có giá gốc gần 330 tỷ đồng, nhưng giá trị hợp lý chỉ còn khoảng 202,8 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu niêm yết có giá gốc 227,3 tỷ đồng, song giá trị thị trường giảm xuống còn khoảng 100,2 tỷ đồng.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL của APG (Ảnh: BCTC).

Đáng chú ý, đối chiếu với báo cáo bán niên, giá gốc danh mục cổ phiếu niêm yết tương ứng với khoản đầu tư vào cổ phiếu KOS. Tại ngày 30/6, giá trị thị trường của khoản đầu tư này ước khoảng 219 tỷ đồng, thấp hơn giá gốc khoảng 3,7%.

Diễn biến giảm mạnh của KOS trong quý III/2026 nhiều khả năng đã tác động đáng kể đến giá trị danh mục của APG, dù báo cáo tài chính quý III/2026 chưa thuyết minh chi tiết danh mục cổ phiếu đang nắm giữ.

Từ giai đoạn 21/9/2026, KOS liên tục giảm sàn, lùi từ vùng giá khoảng 17.000 đồng/cổ phiếu vào cuối quý III/2026 xuống mức 5.050 đồng/cổ phiếu trong phiên ngày 23/10.

Diễn biến này khiến APG báo lỗ trước thuế và sau thuế cùng ở mức gần 107,9 tỷ đồng, trái ngược khoản lãi trước thuế gần 19,8 tỷ đồng của quý III/2025.

Ở chiều ngược lại, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), chủ yếu là tiền gửi và trái phiếu, tăng 120,8%, lên 42,5 tỷ đồng. Lãi từ cho vay margin và ứng trước tiền bán đạt 23,2 tỷ đồng, giảm 8,1%; doanh thu môi giới còn khoảng 420 triệu đồng, giảm hơn 81%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của APG đạt gần 213,7 tỷ đồng, giảm 21,8% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ các khoản HTM đạt 112,5 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ; lãi từ cho vay đạt 67,4 tỷ đồng, tăng 24,3%.

Tuy nhiên, chi phí lãi vay tăng mạnh lên 134,2 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý công ty chứng khoán cũng tăng 32%, lên 39,3 tỷ đồng. Khoản lỗ ròng từ chênh lệch đánh giá lại tài sản FVTPL gần 127,7 tỷ đồng tiếp tục gây sức ép lên kết quả kinh doanh.

Kết thúc 9 tháng, APG lỗ sau thuế gần 104,6 tỷ đồng, so với mức lãi 21,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm vẫn dương khoảng 2,9 tỷ đồng, riêng khoản lỗ lớn trong quý III/2026 đã đảo ngược kết quả tích lũy của 2 quý đầu năm.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu hoạt động 300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng. Với doanh thu đạt khoảng 71% kế hoạch sau 9 tháng và lợi nhuận trước thuế đang âm 105 tỷ đồng, khoảng cách tới mục tiêu lợi nhuận vẫn rất lớn.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của APG đạt khoảng 5.507 tỷ đồng, giảm 3,2% so với đầu năm; vốn chủ sở hữu ở mức 2.277 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các khoản đầu tư HTM đạt gần 2.772 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng tài sản. Trong đó, khoảng 1.958 tỷ đồng tiền gửi được sử dụng để bảo đảm các khoản vay ngắn hạn; phần lớn giá trị trái phiếu trong danh mục cũng được dùng làm tài sản bảo đảm.

Dư nợ vay ngắn hạn cuối kỳ ở mức gần 2.888 tỷ đồng, bên cạnh 300 tỷ đồng trái phiếu phát hành. Tổng dư nợ vay và trái phiếu tương đương khoảng 1,4 lần vốn chủ sở hữu. Trong khi đó, dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán giảm 12,5% so với đầu năm, còn khoảng 692 tỷ đồng.