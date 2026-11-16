Chứng khoán APEC bị phạt gần 700 triệu đồng

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC – mã chứng khoán: APS). Theo quyết định này, tổng số tiền phạt mà Chứng khoán APEC phải nộp vào ngân sách Nhà nước lên tới 692,5 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty chứng khoán này bị phạt tiền 137,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. Theo Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, tại các thời điểm 30/06/2026 và 30/09/2026, tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết trên vốn chủ sở hữu của Công ty lần lượt là 27% và 28,53%, vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Công ty.

Mức phạt 137,5 triệu đồng cũng được áp dụng với Chứng khoán APEC do hành vi vi phạm bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Công ty chứng khoán này đã bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký thay mặt Phòng Tự doanh tại 2 Tờ trình đề nghị duyệt phương án tự doanh vào tháng 6 và tháng 7/2026.

Với hành vi không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán (các hợp đồng mở tài khoản chuyên dụng tại các ngân hàng thương mại để nhận tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng), Chứng khoán APEC bị phạt thêm 92,5 triệu đồng.

Còn với hành vi vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ, doanh nghiệp này bị phạt tiền 137,5 triệu đồng. Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cho biết, tại các thời điểm 31/12/2024, 31/12/2025, 30/6/2026, 30/9/2026, tổng mức cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty đối với một khách hàng đã vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của Công ty.

Mức phạt cao nhất lên tới 187,5 triệu đồng đã được cơ quan thanh tra áp dụng đối với Chứng khoán APEC đối với hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Cụ thể, từ ngày 18/3/2026 đến 19/8/2026, Công ty cho Kế toán trưởng Công ty vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ 12 lần với tổng số tiền 64,46 triệu đồng.

Chứng khoán APEC là một trong những doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” APEC, do ông Nguyễn Đỗ Lăng sáng lập. Giữa năm 2023, ông Nguyễn Đỗ Lăng cùng hàng loạt lãnh đạo tại doanh nghiệp này đã bị khởi tố do hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Sự kiện này bắt đầu cho chuỗi đổ vỡ của các doanh nghiệp trong “hệ sinh thái” này.

Trong giai đoạn bị thao túng, thị giá cổ phiếu APS có thời điểm lên đến gần 60 nghìn đồng, tuy nhiên đã lao dốc sau đó và hiện chỉ còn 4.300 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này đang trong diện bị cảnh báo và kiểm soát do đơn vị kiểm toán có ý kiến ngoại trừ và lợi nhuận sau thuế là số âm.