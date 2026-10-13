Chứng khoán An Bình chốt kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP 2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS, UPCOM: ABW) vừa chính thức công bố thông tin triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trong đợt này là 5 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỉ lệ phát hành đạt 1,66% so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là hơn 301 triệu đơn vị.

Với giá phát hành ở mức 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, tổng giá trị huy động dự kiến đạt mức 50 tỷ đồng. Giá kết phiên 12/10 của mã ABW là 14.500 đồng. Theo đó, giá cổ phiếu mà người lao động của công ty được mua thấp hơn thị giá 45%.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu ESOP từ 12 - 20/10/2026. Nếu hoàn tất, Chứng khoán An Bình sẽ tăng vốn điều lệ từ 3.011,5 tỷ đồng lên 3.061,5 tỷ đồng.

Trước đó, ABS đã công bố danh sách 166 cán bộ đủ điều kiện mua cổ phiếu ESOP đợt này. Đáng chú ý, ông Trần Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT dự kiến được mua nhiều nhất với 196.078 cổ phiếu. Theo sau đó là bà Phạm Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát được mua 130.718 cổ phiếu, ông Lê Thanh Xuân - Giám đốc khối được mua 156.862 cổ phiếu, bà Tạ Thị Hồng Hà - Phó giám đốc khối được mua 104.575 cổ phiếu.

ABS công bố danh sách người lao động, số lượng cổ phiếu ESOP mà người lao động được mua (Ảnh: ABS).

Tháng 6 vừa qua, Chứng khoán An Bình cũng vừa hoàn thành đợt chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, thu về 2000 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng từ 1.011 tỷ đồng lên hơn 3.000 tỷ đồng.

Các kế hoạch tăng vốn được triển khai trên nền tảng kết quả kinh doanh tích cực của ABS thời gian gần đây.

Kết thúc năm 2025, tổng tài sản của công ty đạt 4.716 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 219,5 tỷ đồng, tăng 68% và vượt kế hoạch đã đề ra.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, tính chung sáu tháng đầu năm, công ty đạt 443 tỷ đồng doanh thu hoạt động và gần 226 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Các chỉ tiêu này lần lượt cao gấp 2,2 lần và 3 lần so với số liệu thực hiện của nửa đầu năm 2025.