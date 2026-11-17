Xác suất cao VN-Index hướng tới các ngưỡng kháng cự 1.800 – 1.870 điểm

Trong báo cáo phân tích chiến lược tháng 11/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang được hỗ trợ bởi các thông tin vĩ mô khả quan. Phân tích về mặt kỹ thuật, các chuyên gia ghi nhận tín hiệu xác nhận đáy ngắn hạn tại vùng 1.651 điểm, tạo nền tảng cơ sở để kỳ vọng chỉ số bước vào một nhịp hồi phục mới. Từ những dữ liệu này, nhóm phân tích đã phác thảo hai kịch bản chuyển động của VN-Index trong tháng 11, trong đó kịch bản tích cực được đánh giá có xác suất xảy ra cao hơn.

Trong kịch bản xác suất cao, nhóm phân tích kỳ vọng thị trường sẽ giữ vững vùng hỗ trợ đáy ngắn hạn 1.651 điểm để quay trở lại trạng thái tăng điểm ngắn hạn. Điều kiện cần thiết cho kịch bản này là chỉ số phải duy trì giao dịch trên đường trung bình động MA10, chỉ báo MACD xác nhận tín hiệu giao cắt hướng lên, cấu trúc đỉnh đáy cao dần và thanh khoản trên toàn thị trường cần sôi động trở lại với giá trị bình quân đạt khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi phiên. Nếu các tín hiệu này được duy trì ổn định, VN-Index có khả năng hướng tới các vùng kháng cự cao hơn, lần lượt tại các mốc 1.800 điểm, 1.840 điểm và 1.870 điểm. Nhóm phân tích cũng lưu ý trong quá trình đi lên, thị trường có thể xuất hiện các phiên điều chỉnh bất ngờ, mở ra cơ hội để nhà đầu tư cân nhắc mua lướt sóng hoặc gia tăng tỷ trọng phân bổ vốn.

Trái ngược với dự báo trên, kịch bản xác suất thấp sẽ được kích hoạt nếu VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ trung hạn quan trọng tại ngưỡng 1.600 điểm. Khi đó, cấu trúc thị trường có nguy cơ chuyển pha xu hướng và chỉ số chung có thể chiết khấu sâu về quanh vùng 1.500 điểm trước khi tìm được điểm cân bằng để tái tích lũy. Tuy nhiên, khả năng xảy ra kịch bản này hiện không được đánh giá cao, bởi thời gian điều chỉnh tính từ tháng 05/2025 đến nay đã kéo dài đủ lâu và tổng biên độ điều chỉnh của thị trường cũng đã tương đối lớn.

Chiến lược giao dịch và danh mục cổ phiếu tiềm năng tháng 11

Dựa trên diễn biến thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đưa ra chiến lược giao dịch theo nhịp hồi phục ngắn hạn. Đội ngũ phân tích ABS Research cũng đã sàng lọc và công bố danh sách các cổ phiếu khuyến nghị tiêu biểu cho tháng 11, trải rộng trên nhiều nhóm ngành chủ chốt.

Trong nhóm xây dựng và đầu tư công, cổ phiếu VCG và DPG được đưa vào danh mục theo dõi. Đối với VCG, mảng xây lắp được đánh giá có nền tảng tăng trưởng tốt nhờ tham gia nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như sân bay Long Thành và cao tốc Bắc Nam phía Đông. Cơ cấu tài chính của VCG cũng ghi nhận sự cải thiện khi tổng nợ phải trả giảm, dù dòng tiền kinh doanh chín tháng vẫn âm hơn 1.800 tỷ đồng. Với DPG, báo cáo ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận quý 3 khả quan, đi kèm kỳ vọng hưởng lợi từ các dự án cầu lớn.

Nhóm cổ phiếu thép có sự hiện diện của NKG, VGS và TVN. Cổ phiếu NKG được chú ý nhờ sự phục hồi sản lượng xuất khẩu và kế hoạch vận hành thương mại nhà máy mới từ tháng 11/2026. VGS được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng và ống thép tăng cao, trong khi TVN thu hút sự chú ý nhờ chu kỳ phục hồi ngành và câu chuyện tái cơ cấu thoái vốn của SCIC.

Tại nhóm tài chính, danh mục ngân hàng gọi tên NVB, TPB và HDB. Cổ phiếu TPB được đánh giá cao nhờ chất lượng tài sản cải thiện và nguồn thu ngoài lãi đa dạng. HDB sở hữu dư địa tăng trưởng tín dụng tốt và nguồn vốn được bổ sung liên tục. NVB ghi nhận kết quả kinh doanh chín tháng tăng trưởng mạnh nhưng vẫn cần theo dõi sát rủi ro chất lượng tài sản. Riêng lĩnh vực chứng khoán, VCI được lựa chọn nhờ lợi thế cạnh tranh vượt trội ở mảng ngân hàng đầu tư, dịch vụ khách hàng tổ chức và doanh thu tư vấn tài chính quý 3 tăng vọt. Cuối cùng, tại nhóm bất động sản và hạ tầng, các mã DXG, CII và TCH được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng từ các dự án bàn giao trọng điểm và tiến độ mở rộng quỹ đất tại các địa phương.