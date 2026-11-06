Chứng khoán ảm đạm, lượng tài khoản mở mới vẫn tăng cao

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm hơn 252.000 tài khoản trong tháng 10/2026, cao hơn 7.000 tài khoản so với mức tăng của tháng 9. Tài khoản mở mới chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân, trong khi tổ chức chỉ có thêm 185 tài khoản.

Luỹ kế từ đầu năm 2026, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn 2,5 triệu tài khoản, đưa tổng số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước lên tổng cộng hơn 14,3 triệu tính đến cuối tháng 10/2026, tương đương hơn 14% dân số.

Nhà đầu tư cá nhân trong nước là động lực chính của thị trường chứng khoán thời gian gần đây

Đáng chú ý, số lượng tài khoản tiếp tục tăng trong bối cảnh thị trường chứng khoán tháng 10 diễn biến kém tích cực. Kết thúc tháng, VN-Index đạt 1.741,62 điểm, giảm 27 điểm, tương đương 1,53% so với cuối tháng 9. Có thời điểm, chỉ số chịu áp lực bán mạnh và lùi về sát ngưỡng 1.690 điểm.

Thanh khoản thị trường cũng có dấu hiệu suy giảm. Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường niêm yết đạt khoảng 16.300 tỷ đồng/phiên; riêng sàn HoSE đạt hơn 15.600 tỷ đồng/phiên, giảm gần 5% so với tháng trước.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong tháng 10/2026 chỉ có thêm 191 tài khoản, trong đó, nhà đầu tư cá nhân chiếm 183 tài khoản và tổ chức chỉ mở thêm 8 tài khoản. Tính đến cuối tháng 10, nhà đầu tư nước ngoài có tổng cộng 53.088 tài khoản.

Khối này cũng tiếp tục duy trì xu hướng rút ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong tháng 10, khối này bán ròng khoảng hơn 24.000 tỷ đồng (tương đương 930 triệu USD). Giao dịch khối ngoại đã ghi nhận chuỗi bán ròng 20 phiên liên tiếp trong tháng này - dài nhất trong 2 năm trở lại đây.

Lũy kế đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 122.000 tỷ đồng (tương đương 4,7 tỷ USD) riêng trên sàn HoSE. Mức này tiệm cận kỷ lục 125.000 tỷ đồng thiết lập năm ngoái.