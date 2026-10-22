Chứng khoán Agribank (AGR) nâng vốn điều lệ lên 2.420 tỷ đồng

Hoàn tất chia cổ tức, củng cố nền tảng vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) vừa công bố kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:6, tương đương việc cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 6 cổ phiếu mới, công ty đã phân phối thành công gần 13,7 triệu cổ phiếu cho 14.792 cổ đông. Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành này được trích từ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2025 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Báo cáo kết quả chào bán ghi nhận đợt phát hành kết thúc vào ngày 12/10/2026. Đối với 3.736 cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân phối, công ty sẽ tiến hành hủy bỏ theo quy định. Sau đợt chi trả này, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của Agriseco chính thức tăng từ mức hơn 228,3 triệu đơn vị lên hơn 242 triệu đơn vị. Tương ứng với đó, quy mô vốn điều lệ của công ty được nâng từ 2.283 tỷ đồng lên 2.420 tỷ đồng. Nguồn vốn mới được bổ sung trực tiếp làm dày thêm bộ đệm tài chính, tạo điều kiện để công ty chứng khoán này mở rộng quy mô cung cấp dịch vụ và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Kiện toàn ban điều hành, duy trì hiệu quả hoạt động

Đi đôi với việc tăng vốn, cơ cấu nhân sự cấp cao của Agriseco cũng vừa được kiện toàn. Hội đồng quản trị công ty đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Trương Ngọc Lân giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc. Nhiệm kỳ của tân lãnh đạo Ban điều hành bắt đầu từ ngày 14/09/2026 và kéo dài đến ngày 30/06/2027. Cùng ngày, Hội đồng quản trị cũng ra quyết định thôi giao nhiệm vụ phụ trách Ban điều hành đối với ông Nguyễn Hoàng Tùng, hiện là Phó Tổng Giám đốc công ty. Việc sắp xếp lại đội ngũ nhân sự quản lý cấp cao cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của doanh nghiệp để thực thi các chiến lược phát triển mới.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Agriseco ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 30 tỷ đồng. Mặc dù kết quả này giảm 57% so với cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp vẫn bảo toàn được mức lợi nhuận dương vững chắc trước diễn biến kém thuận lợi của thị trường chứng khoán. Ban lãnh đạo công ty cho biết sự sụt giảm cả về điểm số và thanh khoản giao dịch chung trên thị trường đã có những tác động nhất định đến hiệu quả của các nghiệp vụ kinh doanh. Dù vậy, với nền tảng vốn mới được nâng cấp và ban điều hành vừa được kiện toàn, Agriseco sở hữu đầy đủ nguồn lực để điều hướng hoạt động và tối ưu hóa lợi nhuận khi thị trường bước vào chu kỳ tích cực hơn.