Chứng khoán ACB (ACBS): Dư nợ margin tăng vọt, củng cố nền tảng lợi nhuận nhờ bộ đệm vốn 13.000 tỷ đồng

Dư nợ margin bứt tốc, dẫn đầu đà tăng trưởng

Hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin) trở thành động lực tăng trưởng chính của ACBS trong ba quý đầu năm 2026. Tính đến ngày 30/9/2026, quy mô cho vay của công ty đạt mức 22.600 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 30,5% so với đầu năm. Kết quả này xác lập mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm 10 công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới, cao gấp 4 lần mức bình quân 7,9% của toàn nhóm. Xét về giá trị tuyệt đối, ACBS ghi nhận mức tăng ròng 5.300 tỷ đồng dư nợ margin, đứng thứ ba toàn ngành, chỉ xếp sau TCBS với 10.900 tỷ đồng và VPBankS với 5.800 tỷ đồng.

Sự mở rộng quy mô mang lại hiệu quả trực tiếp cho bức tranh tài chính. Lũy kế 9 tháng, lãi từ các khoản cho vay và phải thu của ACBS đạt 1.578 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và đóng góp 40,5% tổng doanh thu hoạt động. Dư địa phát triển của mảng này tiếp tục được mở rộng khi ngân hàng mẹ ACB hoàn tất bơm vốn, nâng vốn điều lệ của ACBS từ 11.000 tỷ đồng lên 13.000 tỷ đồng. Việc lọt vào nhóm 6 công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường giúp tỷ lệ dư nợ margin trên vốn chủ sở hữu của ACBS giảm xuống mức an toàn 133%, cách rất xa giới hạn 200% theo quy định, tạo không gian lớn để tiếp tục giải ngân.

Quản trị chi phí hiệu quả, duy trì thanh khoản áp đảo

Cùng với sự bứt phá của mảng tín dụng, ACBS thể hiện năng lực quản trị rủi ro xuất sắc thông qua việc duy trì bộ đệm thanh khoản vượt trội. Cuối tháng 9/2026, tổng quy mô tiền, tương đương tiền và danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 14.170 tỷ đồng, chiếm 32,4% tổng tài sản. Tỷ lệ này áp đảo hoàn toàn mức bình quân 10,67% của top 10 công ty thị phần lớn nhất. Riêng danh mục HTM trị giá 11.800 tỷ đồng vừa bảo đảm thanh khoản nhanh chóng, vừa mang lại nguồn thu ổn định từ lãi tiền gửi và trái phiếu cho doanh nghiệp.

Đối với mảng tự doanh, danh mục tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) có giá trị hợp lý 6.539 tỷ đồng. Dù ghi nhận mức chênh lệch giảm định giá 249 tỷ đồng chủ yếu do biến động thị giá cổ phiếu ngắn hạn, đây hoàn toàn là khoản chênh lệch chưa thực hiện, không ảnh hưởng đến dòng tiền thực tế. Với việc phần lớn danh mục (77,5%) được phân bổ an toàn vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu tổ chức tín dụng và chứng chỉ tiền gửi, ACBS có cơ sở vững chắc để hoàn nhập dự phòng và gia tăng lợi nhuận khi thị trường chứng khoán bước vào nhịp phục hồi.

Sự hiệu quả trong vận hành còn thể hiện qua năng lực kiểm soát chi phí. Lũy kế 9 tháng, chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng 16,6% đạt 176 tỷ đồng, thấp hơn mức tăng trưởng 18% của tổng doanh thu hoạt động. Việc chi phí lãi vay tăng lên 1.403 tỷ đồng diễn ra hoàn toàn đồng pha với đà tăng gấp đôi của nguồn thu từ cho vay, phản ánh chiến lược sử dụng đòn bẩy tài chính hợp lý để sinh lời. Nền tảng vốn điều lệ mới sẽ giúp công ty giảm phụ thuộc vào nguồn vốn vay bên ngoài, từ đó tiếp tục tiết giảm chi phí vốn và cải thiện biên lợi nhuận trong quý cuối năm 2026.