Chứng khoán ACB (ACBS) dời lịch phát hành trái phiếu đợt hai, lợi nhuận quý ba giảm gần 58%

Lùi thời gian phát hành trái phiếu đợt hai lên 1.000 tỷ đồng sang quý tư năm 2026

Theo Nghị quyết số 18 của Hội đồng thành viên, Công ty TNHH Chứng khoán ACB vừa thôngผ่าน việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành trái phiếu ra công chúng lần thứ nhất năm 2026.

Kế hoạch ban đầu đặt ra tổng khối lượng chào bán là 30 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm với mệnh giá 100.000 đồng một đơn vị, qua đó huy động tổng số tiền tối đa 3.000 tỷ đồng. Phương án phát hành được chia thành ba đợt riêng biệt với mỗi đợt chào bán 10 triệu trái phiếu gồm ba nhóm kỳ hạn từ một đến ba năm. Thời gian triển khai mỗi đợt không quá 90 ngày và khoảng cách giữa hai đợt không vượt quá 12 tháng.

Đối với đợt phát hành thứ hai, công ty điều chỉnh kế hoạch huy động 1.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành 10.000 trái phiếu chia làm ba nhóm. Thời gian dự kiến triển khai được dịch chuyển từ quý ba năm 2026 sang quý tư năm 2026, thực hiện ngay sau khi hoàn tất đợt một.

Trước đó, vào tháng 8 năm 2026, ACBS đã hoàn tất đợt chào bán thứ nhất theo giấy chứng nhận đăng ký do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/6/2026. Công ty đã phát hành thành công tổng cộng sáu triệu trái phiếu để thu về 600 tỷ đồng, bao gồm hai triệu trái phiếu mã ACBS-1.1, một triệu trái phiếu mã ACB-2.1 và ba triệu trái phiếu mã ACB-3.1, trong khi phần khối lượng không được đăng ký mua bị hủy bỏ theo quy định. Sau đợt hai, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai đợt phát hành thứ ba với quy mô tương tự gồm 10 triệu trái phiếu chia làm ba nhóm để hoàn thành trọn vẹn kế hoạch huy động vốn năm 2026.

Lợi nhuận quý ba sụt giảm mạnh do chi phí tăng cao dù danh mục cho vay mở rộng

Bên cạnh kế hoạch huy động vốn qua kênh trái phiếu, tình hình kinh doanh quý ba năm 2026 của ACBS ghi nhận nhiều biến động. Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy doanh thu hoạt động trong kỳ đạt gần 1.349 tỷ đồng, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét về cơ cấu, hoạt động cho vay tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi mang về 602 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn duy trì ổn định ở mức 219 tỷ đồng. Tuy nhiên, mảng lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ giảm một nửa xuống còn 442 tỷ đồng, và sau khi trừ đi các khoản lỗ cùng chi phí tự doanh, lợi nhuận thuần từ mảng này chỉ còn hơn 14 tỷ đồng.

Trong khi doanh thu hoạt động đi xuống, tổng chi phí hoạt động lại tăng 2% cùng với sự gia tăng của chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng. Hệ quả là lợi nhuận trước thuế quý ba của công ty giảm tới gần 58% so với cùng kỳ, chỉ còn lại 212 tỷ đồng.

Lũy kế chín tháng đầu năm 2026, ACBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 3.954 tỷ đồng, tăng 17,8%. Tuy nhiên, do chi phí tăng mạnh tới 30%, lợi nhuận trước thuế chín tháng đạt 793 tỷ đồng, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm ngày 30/9/2026, tổng tài sản của công ty đạt xấp xỉ 43.800 tỷ đồng, tăng hơn 5.200 tỷ đồng sau ba quý. Trong đó, danh mục tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ giảm còn gần 6.539 tỷ đồng, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn lùi về 11.800 tỷ đồng, trong khi dư nợ cho vay tăng mạnh lên 22.633 tỷ đồng. Về nguồn vốn, dư nợ vay ngắn hạn ghi nhận 27.925 tỷ đồng, bên cạnh 200 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn và 400 tỷ đồng trái phiếu dài hạn.