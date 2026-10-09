Chứng khoán 9-10: PNJ, SHB lấy lại 'phong độ', khối ngoại bán ròng hơn 9.000 tỷ đồng

VN-Index giảm nhẹ, HNX-Index tăng hơn 2%

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9-10, VN-Index giảm 3,88 điểm, tương đương 0,22%, xuống 1.735,09 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 5,38 điểm, tương đương 2,1%, lên 261,6 điểm. UPCoM-Index giảm 0,97 điểm, tương đương 0,77%, xuống 124,24 điểm.

Diễn biến trên cho thấy sự phân hóa giữa các sàn và nhóm cổ phiếu. Áp lực điều chỉnh tại một số mã vốn hóa lớn khiến VN-Index chưa thể bứt phá, dù nhiều cổ phiếu ngân hàng và bất động sản ghi nhận mức tăng đáng kể.

Theo dữ liệu thị trường tại thời điểm chụp bảng điện, có 37 mã tăng trần, 270 mã tăng giá, 845 mã đứng giá, 367 mã giảm và 27 mã giảm sàn. Số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số mã tăng, phản ánh trạng thái giao dịch chưa thực sự đồng thuận.

Diễn biến thị trường hôm nay 9-10.

Tổng giá trị giao dịch trên thị trường đạt khoảng 29.138 tỷ đồng. Riêng giá trị giao dịch thỏa thuận đạt khoảng 12.975,6 tỷ đồng, với khối lượng thỏa thuận hơn 174,42 triệu cổ phiếu.

Dữ liệu cho thấy, nhóm ngân hàng ghi nhận nhiều mã tăng giá tích cực. HDB tăng 3,94%, VIX tăng 3,1%, VPB tăng 1,49%, TCB tăng 1,41%, CTG tăng 1,03%, MBB tăng 0,79%, VND tăng 0,76% và SHS tăng 0,86%. Đây là những điểm sáng đáng chú ý trong bối cảnh VN-Index vẫn đóng cửa dưới tham chiếu.

SHB nỗ lực về mệnh giá 10.000 đồng sau khi giảm sàn phiên hôm qua. Khối ngoại mua ròng gần 12,8 triệu đơn vị, tương đương 125,3 tỷ đồng.

PNJ cũng có diễn biến đáng chú ý về giá khi bất ngờ tăng trần sau chuỗi 13 phiên giảm sâu, trong đó 6 phiên giảm sàn. Nhịp bật tăng sáng nay của cổ phiếu này xuất hiện ngay sau khi PNJ công bố kết quả kiểm định độc lập đối với các mẫu kim cương đang kinh doanh. Theo doanh nghiệp, các mẫu được Vinacontrol lựa chọn ngẫu nhiên, niêm phong và chuyển tới Viện Khoa học Đá quý Châu Á (AIGS) để kiểm định. Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên, đồng thời phù hợp với các thông số 4C mà PNJ công bố.

Tuy nhiên, sắc xanh không lan tỏa đồng đều. SSI giảm 0,26%, MSB giảm 1,02%, ACB giảm 0,98% và HCM giảm 1,91%. VIB cũng giảm 1,09%, trong khi VCK giảm 1,49%.

Ở nhóm tiêu dùng thiết yếu, MCH giảm 0,35%, trở thành tâm điểm đáng chú ý trong bức tranh giao dịch của nhóm ngành. MSN đứng giá, trong khi VNM giảm 0,35% và SAB giảm 0,65%.

Nhóm bất động sản có sự phân hóa rõ nét. VHM tăng 0,46%, NVL tăng 6,83%, DXG tăng 1,46%, PDR tăng 1,8%, DIG tăng 1,08%, KDH tăng 1,15% và TCH tăng 2,38%. CEO tăng 4,04%, góp phần tạo điểm sáng cho nhóm cổ phiếu địa ốc.

Ở chiều ngược lại, VIC giảm 1,1%, VPI giảm 1,54% và một số mã bất động sản khác chịu áp lực điều chỉnh.

Nhóm nguyên vật liệu cũng diễn biến trái chiều. HPG giảm 0,25%, trong khi DCM tăng 1,31%. DHC giảm 6,89%, còn MSR tăng 0,44%. Diễn biến này cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các doanh nghiệp trong cùng nhóm ngành.

Tại nhóm năng lượng, BSR giảm 2,97%, PLX giảm 0,66%, PVT giảm 1,37% và PVS giảm 0,88%. Áp lực giảm giá xuất hiện ở nhiều cổ phiếu lớn, khiến nhóm năng lượng trở thành một trong những khu vực giao dịch kém tích cực của phiên.

Nhóm công nghệ thông tin ghi nhận FPT giảm 3,02%, là một trong những mã giảm mạnh đáng chú ý. Trong khi đó, nhóm tiêu dùng không thiết yếu có MWG giảm 0,26% và FRT giảm 0,85%. PNJ tăng 6,85%, diễn biến ngược chiều với một số cổ phiếu cùng nhóm.

Khối ngoại bán ròng hơn 9.272 tỷ đồng

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là điểm nhấn đáng chú ý trong phiên 9-10. Theo bảng thống kê tại thời điểm chụp dữ liệu, khối ngoại mua vào gần 113 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 3.542 tỷ đồng. Ở chiều bán, khối lượng đạt hơn 173,1 triệu cổ phiếu, với giá trị khoảng 12.814,7 tỷ đồng.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 60,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 9.272,7 tỷ đồng. Chênh lệch lớn giữa giá trị mua và bán cho thấy áp lực rút vốn ngoại nổi bật trong phiên.

Ngoài một mã cổ phiếu tiêu dùng xuất hiện lực bán ròng mạnh của khối ngoại, một số cổ phiếu khác cũng nằm trong nhóm bị bán ròng, gồm HDB với khoảng 228,6 tỷ đồng, ACB khoảng 69,8 tỷ đồng và VCI khoảng 60,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô bán ròng tại các mã này thấp hơn đáng kể so với MCH.

Ở chiều mua ròng, biểu đồ ghi nhận một số cổ phiếu được khối ngoại giải ngân, trong đó có VHM với giá trị mua ròng hiển thị khoảng 160,5 tỷ đồng, NVL khoảng 78,4 tỷ đồng và TCB khoảng 64,4 tỷ đồng. CTG cũng xuất hiện trong nhóm được mua ròng, dù giá trị trên biểu đồ không hiển thị đầy đủ.