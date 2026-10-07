Chứng khoán 7/10: Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ đồng

Trên các sàn phụ, HNX-Index chịu sức ép lớn hơn khi giảm sâu 5,71 điểm (-2,15%) xuống 259,82 điểm, trong khi UPCoM-Index lùi nhẹ 0,04 điểm (-0,03%) về 125,19 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt 679,41 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương tổng giá trị giao dịch 16.736,39 tỷ đồng.

Giao dịch thỏa thuận diễn ra khá sôi động, đóng góp 131,52 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 3.094,05 tỷ đồng.

Bất chấp việc chỉ số chung giảm điểm, độ rộng thị trường lại ghi nhận sự đảo chiều tích cực nghiêng về phe mua với 328 mã tăng giá (có 27 mã tăng trần), lấn lướt so với 292 mã giảm giá (bao gồm 24 mã giảm sàn) và 875 mã đứng giá.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ lớn khi xả hàng quyết liệt; nhóm này bán ra tới 2.418,39 tỷ đồng và chỉ mua vào 1.576,72 tỷ đồng, tương ứng mức bán ròng mạnh 841,67 tỷ đồng.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Trên bản đồ nhiệt, dòng tiền cho thấy sự phân hóa rẽ nhánh cực kỳ sâu sắc. Điểm sáng rực rỡ nhất tập trung ở nhóm Tiêu dùng và Công nghiệp; MSN bứt tốc ấn tượng với mức tăng 4,44%, cộng hưởng cùng đà thăng hoa của FRT (+3,79%) và MWG (+2,53%). Nhóm Công nghiệp và Cảng biển cũng đua sắc xanh với VSC (+4,25%) và GMD (+4,23%), trong khi nhóm Nguyên vật liệu chứng kiến chuỗi ngày bùng nổ của MSR (+7,62%) cùng sức kéo từ GVR (+3,66%).

Bức tranh các nhóm ngành khép lại phiên giao dịch ngày 07/10 ghi nhận sự nỗ lực phục hồi đáng kể so với phiên sáng, khi số lượng nhóm ngành giữ được sắc xanh đã vươn lên chiếm ưu thế với 6/11 lĩnh vực chính, lấn lướt so với 5 nhóm lùi bước trước áp lực điều chỉnh.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Động lực bứt phá mạnh mẽ nhất và trở thành bệ đỡ vững chắc cho thị trường gọi tên nhóm Nguyên vật liệu (chiếm 6,26% vốn hóa) với mức tăng vọt ấn tượng lên tới 2,30%.

Dòng tiền cũng cho thấy sự lan tỏa tích cực khi hướng vào các nhóm Năng lượng (+1,23%), Tiêu dùng thiết yếu (+1,15%) và Công nghiệp (+0,80%), cộng hưởng cùng đà nhích nhẹ của Tiêu dùng không thiết yếu (+0,35%) và Chăm sóc sức khỏe (+0,23%) để nỗ lực thu hẹp đà giảm của chỉ số chung.

Ở chiều nâng đỡ chỉ số, nỗ lực phục hồi của thị trường ghi nhận dấu ấn đậm nét từ bộ đôi MSN và GVR khi vươn lên trở thành hai "đầu tàu" dẫn dắt lực cầu. Cụ thể, MSN đóng góp lớn nhất với 1,07 điểm, bám sát ngay sau là GVR mang về 1,04 điểm cho VN-Index.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Sức chống đỡ còn được tiếp lửa bởi các đại diện thuộc nhóm bán lẻ, tiêu dùng và năng lượng như BSR (+0,70 điểm), MWG (+0,60 điểm), MCH (+0,47 điểm), cùng nỗ lực nhích nhẹ của một vài mã ngân hàng như VPB (+0,33 điểm), SSB (+0,30 điểm), VIB (+0,29 điểm). Dù vậy, tổng mức tác động của rổ cổ phiếu tích cực chỉ đạt 5,24 điểm, một con số chưa đủ lớn để có thể lật ngược hoàn toàn thế cờ.

Phía bên kia bảng điện, áp lực xả hàng tiếp tục bủa vây nhóm Bất động sản khiến họ Vingroup trở thành gánh nặng lớn nhất của thị trường. VIC đóng vai trò "tội đồ" kéo lùi chỉ số khi một mình lấy đi tới 3,22 điểm, cộng hưởng cùng nhịp rơi của VHM (-1,70 điểm) và VRE (-0,26 điểm). Cổ phiếu ngân hàng LPB cũng gia tăng sức ép đáng kể khi ngốn mất 1,14 điểm của VN-Index.

Nguồn dữ liệu: Vietstock.

Lực bán lan rộng sang các trụ cột đa ngành khác như VPL (-0,58 điểm), GAS (-0,45 điểm), TCX (-0,37 điểm), STB (-0,35 điểm) hay HPG (-0,26 điểm). Sự lấn lướt của phe bán đẩy tổng mức ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu giảm lên 8,57 điểm, trực tiếp cản bước đà hồi phục và níu chân VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ.

Tiếp nối đà suy yếu từ nửa đầu ngày, VN-Index bước vào phiên chiều với trạng thái giằng co đi ngang sát vùng đáy 1.744 điểm trong khoảng 15 phút đầu tiên. Tuy nhiên, cục diện bảng điện đã bất ngờ đảo chiều ngoạn mục ngay sau đó.

Kể từ thời điểm 13:15, dòng tiền bắt đáy bắt đầu nhập cuộc mạnh mẽ và cuồn cuộn đổ vào thị trường. Lực cầu dứt khoát hấp thụ toàn bộ lượng cung giá thấp, kéo đồ thị VN-Index giật ngược lên theo một đường chữ V dốc đứng.

Đà hưng phấn lan tỏa đẩy chỉ số liên tục vượt qua các vùng kháng cự ngắn hạn trong phiên, vươn lên thiết lập mức đỉnh của phiên chiều sát mốc 1.757 điểm vào khoảng 14:30, tiệm cận trở lại với vạch tham chiếu.

Mặc dù áp lực chốt lời và cơ cấu danh mục cuối ngày khiến đường giá hạ nhiệt nhẹ, nhịp nảy xuất sắc trong phiên chiều đã giúp VN-Index thu hẹp đáng kể biên độ giảm.

Đóng cửa tại 1.753,39 điểm, chỉ số hình thành một nhịp rút chân dài ấn tượng hơn 9 điểm tính từ đáy, phản ánh rõ nét ý chí quyết tâm bảo vệ xu hướng của dòng tiền nội bất chấp áp lực xả hàng ồ ạt.

Nhận định kỹ thuật VNINDEX

Triển vọng của chỉ số VN-Index ngày càng trở nên khởi sắc, tích cực hơn. Đợt sóng tăng phát triển từ mức 1,639.66 vẫn đang duy trì cấu trúc tăng giá thuyết phục.

Trong ngắn hạn, có những nhịp rung lắc dưới vai trò các sóng điều chỉnh. Hành động giá gần mới tiếp tục gợi mở khả năng sóng tăng có thể chuẩn bị quay trở lại tiến lên cao hơn. Kỳ vọng hướng đến mục tiêu ở mức 1,980.25.

Nguồn dữ liệu: TradingView.

Ở chiều ngược lại, kịch bản lý tưởng là VN-Index tiếp tục duy trì trên mốc 1.715,91 điểm. Đây là ngưỡng quan trọng để cấu trúc tăng hiện tại còn hiệu lực.

Chừng nào chỉ số vẫn giữ được vùng này, xu hướng tăng vẫn được ưu tiên và các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể được xem là những pha rung lắc trong xu hướng chính. Ngược lại, nếu mốc 1.715,91 điểm bị xuyên thủng rõ ràng, cấu trúc tăng hiện tại sẽ cần được đánh giá lại.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất phân tích kỹ thuật và tham khảo tại thời điểm được đề cập; không phải là khuyến nghị mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu. Dữ liệu thị trường có thể thay đổi sau thời điểm ghi nhận. Nhà đầu tư cần kết hợp thêm yếu tố quản trị rủi ro, diễn biến thị trường chung và tình hình tài chính cá nhân trước khi đưa ra quyết định đầu tư.