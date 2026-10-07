Chứng khoán 7-10: Dòng tiền phân hóa, MSR và MSN nổi bật

Cổ phiếu phân hóa mạnh, MSR tăng ấn tượng

Phiên giao dịch ngày 7-10 chứng kiến sự giằng co rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu. Theo dữ liệu thị trường, toàn thị trường có 27 mã tăng trần, 328 mã tăng giá, trong khi 292 mã giảm giá và 24 mã giảm sàn. Có 875 mã đứng giá.

Trong nhóm tài chính, diễn biến khá phân hóa. VPB +0,86%, MSB +1,74%, ACB +0,24%, BVH +0,67% và VIB +2,96%. Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm như STB -1,33%, SHB -1,37%, TCB -0,46%, MBB -0,52%, VCB -0,17%, CTG -0,17% và LPB -4,33%.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực bán. SSI -0,51%, VIX -1,68%, HCM -2,13%, VND -1,81% và VCI -1,55%.

Diễn biến thị trường hôm nay.

Đáng chú ý, LPB -4,33%, thuộc nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh nhất trong phiên. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh dòng tiền ngoại cũng có xu hướng rút khỏi một số cổ phiếu ngân hàng lớn.

Ở nhóm tiêu dùng không thiết yếu, PNJ -6,20%, trở thành một trong những cổ phiếu gây chú ý nhất phiên. Trong khi đó, MWG +2,53%, FRT +3,79% và HUT +4,20%.

Tại nhóm tiêu dùng thiết yếu, MSN +4,44%, trong khi MCH +1,21% và BAF +1,12%. Ngược lại, VNM -0,68%.

Nhóm nguyên vật liệu xuất hiện điểm sáng đáng chú ý nhất là MSR +7,62%, lên 65.000 đồng/cổ phiếu trên UPCoM. Đây cũng là một trong những mã tăng mạnh nhất trên bảng điện.

Bên cạnh MSR, GVR +3,66%, DCM +1,48%, trong khi cổ phiếu vốn hóa lớn HPG -0,73%.

Ở nhóm công nghiệp, dòng tiền cũng phân hóa mạnh. GMD +4,23%, VSC +4,25%, HAH +3,95% và CTD +5,27%. Trong khi đó, GEX -1,31%, CII -2,83%, VJC -0,62%.

Đáng chú ý, TLG -9,67%, thuộc nhóm giảm mạnh nhất thị trường trong phiên.

Nhóm năng lượng nhìn chung tích cực hơn khi PVT +1,43%, BSR +2,09%, trong khi PVD -1,61% và PVS đứng giá.

Ở nhóm bất động sản, áp lực bán tiếp tục hiện diện tại nhiều cổ phiếu lớn. VIC -0,86%, VHM -1,45%, NVL -0,96%, VRE -2,31% và DXG -1,31%. Ngược lại, IDC +5,01% và LSG +1,74%.

Trong nhóm công nghệ, FPT -1,16%, tiếp tục chịu áp lực từ hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài.

Khối ngoại bán ròng hơn 922 tỷ đồng, PNJ bị bán mạnh nhất

Áp lực đáng chú ý trong phiên đến từ dòng vốn ngoại. Theo dữ liệu, khối ngoại mua vào khoảng 1.583,51 tỷ đồng, nhưng bán ra tới 2.506,04 tỷ đồng, qua đó bán ròng 922,53 tỷ đồng.

PNJ là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất, với giá trị khoảng 403,38 tỷ đồng. Đáng chú ý, cổ phiếu này đồng thời -6,2% trong phiên 7-10.

Sau PNJ, khối ngoại bán ròng mạnh tại TCB 112,06 tỷ đồng, HDB 95,46 tỷ đồng, FPT 66,61 tỷ đồng, VIX 43,31 tỷ đồng, HAH 33,89 tỷ đồng, TCX 33,69 tỷ đồng, GMD 34,73 tỷ đồng, MSB 35,18 tỷ đồng và VHM 32,44 tỷ đồng.

Việc dòng vốn ngoại tập trung bán tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo thêm áp lực lên diễn biến chung của thị trường, đặc biệt ở các nhóm ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và bán lẻ.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn được khối ngoại mua ròng đáng kể. MSN +44,28 tỷ đồng, BSR +36,65 tỷ đồng, VIB +32,66 tỷ đồng, MCH +30,39 tỷ đồng và FRT +27,56 tỷ đồng.