Chứng khoán 30-9: Nhóm tiêu dùng phân hóa, PNJ điều chỉnh chính sách thu mua

Toàn sàn ghi nhận 313 mã tăng giá, 314 mã giảm giá và 878 mã đứng giá. Có 16 mã tăng trần, trong khi 25 mã giảm sàn.

Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao với hơn 302,14 triệu đơn vị được giao dịch, giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 15.958,62 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 30-9 trong sắc đỏ.

Cổ phiếu tiêu dùng diễn biến trái chiều

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng tiếp tục có sự phân hóa. MSN giảm 0,58%, VNM giảm 1,49%, trong khi FRT tăng 3,52% và MWG tăng 0,7%.

Đáng chú ý, PNJ vừa điều chỉnh chính sách thu mua lại sản phẩm từ ngày 30/9 theo hướng linh hoạt hơn cho khách hàng. Theo đó, với từng nhóm sản phẩm, khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ giá trị mua lại sang sản phẩm PNJ hoặc nhận tiền theo phương án thanh toán tương ứng.

PNJ điều chỉnh chính sách thu mua, tăng lựa chọn cho khách hàng

Một số nhóm sản phẩm được rút ngắn thời gian thanh toán so với chính sách trước đây. PNJ cho biết việc điều chỉnh được triển khai song song với quá trình tăng cường nguồn lực tài chính và chuẩn bị nguyên liệu cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm.

Trước đó, gia đình Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung đã giải ngân khoảng 700 tỷ đồng trong khoản vay dành cho PNJ, nhằm bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trong phiên 30-9, cổ phiếu PNJ đóng cửa ở mức 26.600 đồng/cổ phiếu, giảm 6,99%.

Diễn biến cổ phiếu PNJ

Ngân hàng, bất động sản phân hóa

Nhóm ngân hàng diễn biến phân hóa. Ở chiều tăng, VPB tăng 1,96%, ABB tăng 2,26%, LPB tăng 1,15%, MSB tăng 1,07%, CTG tăng 0,84%, HDB tăng 0,36%, MBB tăng 0,26%, ACB tăng 0,24% và BID tăng 0,14%.

Ở chiều ngược lại, STB giảm 2,37%, VIX giảm 1,2%, VND giảm 1,07%, VCI giảm 0,51%, VIB giảm 0,37%, TPB giảm 0,34% và EIB giảm 0,29%. TCB giảm nhẹ 0,15%, trong khi VCB và SHB đứng giá tham chiếu.

Một số cổ phiếu công nghiệp và vật liệu vẫn duy trì mức tăng đáng chú ý. GEE tăng 5,14%, VGC tăng 4,65%, GMD tăng 1,17% và GEX tăng 0,84%. Ở chiều giảm, VSC mất 2,95%, CII giảm 2,02% và VJC giảm 1,12%.

Nhóm vật liệu cũng phân hóa khi PHR tăng 2,6%, GEL tăng 1,37%, trong khi HPG giảm 0,74%, DCM giảm 3,87% và DPM giảm 2,61%. GVR đứng giá.

Trên nhóm năng lượng, áp lực bán khá rõ khi BSR giảm 3,38%, PVD giảm 4,61%, PVS giảm 1,76% và PLX giảm 2,33%.

Nhóm bất động sản cũng chịu áp lực điều chỉnh khi NVL giảm 0,49%, VHM giảm 1,86% và VIC giảm 0,91%. Một số mã giữ được sắc xanh như VRE tăng 0,83%, NLG tăng 0,46%, IDC tăng 0,3%, trong khi KDH đứng giá.

Áp lực đáng chú ý trong phiên đến từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Giá trị mua đạt khoảng 997,55 tỷ đồng, trong khi giá trị bán lên tới 1.885,8 tỷ đồng, qua đó bán ròng khoảng 888,26 tỷ đồng.

VHM là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng lớn nhất với khoảng 326,72 tỷ đồng, tiếp đến là TCB bị bán ròng khoảng 156,49 tỷ đồng và VIC khoảng 82,14 tỷ đồng. Các mã khác nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh gồm PNV khoảng 62,30 tỷ đồng, VPB 57,09 tỷ đồng và NVL 49,14 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn được khối ngoại mua ròng, đáng chú ý có HDB khoảng 36,57 tỷ đồng, MSN 32,16 tỷ đồng, FRT 32,16 tỷ đồng, GEE 28,81 tỷ đồng, DMX 25,98 tỷ đồng, VPI 24,66 tỷ đồng và GEX 19,74 tỷ đồng.