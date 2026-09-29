Chứng khoán 29/9: NVL giảm kịch sàn, VIC đè nặng lên chỉ số

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Thanh khoản toàn thị trường ghi nhận 610,47 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương tổng giá trị 13.560,17 tỷ đồng. Trong đó, phương thức giao dịch thỏa thuận đóng góp 115,77 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 2.201,28 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường khép phiên ở trạng thái cân bằng với 340 mã tăng giá (bao gồm 33 mã tăng trần) so với 331 mã giảm giá (với 25 mã giảm sàn) và 875 mã đứng giá.

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái xả hàng khi bán ra 1.536,37 tỷ đồng và chỉ giải ngân mua vào 1.303,26 tỷ đồng, ghi nhận mức bán ròng 233,11 tỷ đồng.

Trên bản đồ nhiệt, dòng tiền hướng sự tập trung mạnh mẽ vào nhóm Năng lượng với sắc xanh bao phủ diện rộng; nổi bật có PVT bứt tốc 6,40%, cùng đà tăng dứt khoát của PLX (+2,39%), PVS (+2,10%), PVD (+1,61%) và BSR (+0,31%). Tại nhóm Nguyên vật liệu và Tiện ích, lực cầu cũng nâng đỡ tốt các trụ cột như GVR (+3,42%), HPG (+0,50%) và GAS (+1,68%).

Bức tranh các nhóm ngành khép lại phiên giao dịch với trạng thái phân hóa đan xen. Trong số 11 lĩnh vực chính, sắc đỏ có phần lấn lướt khi 6 nhóm lùi bước, đối nghịch với 5 nhóm nỗ lực vươn lên trên mốc tham chiếu.

Lực cầu hướng sự tập trung vào ba lĩnh vực dẫn dắt đà phục hồi gồm Nguyên vật liệu (+1,51%), Tiện ích (+1,36%) và Năng lượng (+1,23%).

Dù vậy, gánh nặng lớn nhất đè lên thị trường xuất phát từ sự suy yếu của hai rổ cổ phiếu có quy mô vốn hóa lớn nhất: Tài chính (chiếm 32,10% tỷ trọng) và Bất động sản (29,02%), với mức giảm lần lượt 0,36% và 0,57%.

Đà lùi bước của Công nghệ thông tin (-0,72%) và Tiêu dùng không thiết yếu (-0,36%) càng khuếch đại áp lực lên chỉ số chung.

Ở chiều nâng đỡ chỉ số, GVR vươn lên dẫn dắt khi mang về 0,95 điểm cho VN-Index. Lực cầu phòng thủ cũng ghi nhận sự hiện diện của GAS (+0,72 điểm) và VHM (+0,52 điểm).

Bên cạnh đó, sắc xanh từ HVN (+0,40 điểm), BID (+0,25 điểm) cùng PLX (+0,24 điểm) phần nào củng cố thêm lực đỡ, giúp tổng mức đóng góp của nhóm cổ phiếu tích cực trên biểu đồ đạt 3,87 điểm.

Phía bên kia bảng điện, VIC trở thành gánh nặng lớn nhất đè lên thị trường khi một mình kéo lùi chỉ số tới 3,06 điểm.

Áp lực điều chỉnh tiếp tục dồn ép lên nhóm ngân hàng, thể hiện qua nhịp lùi bước dứt khoát của LPB (-1,20 điểm), theo sau là STB (-0,54 điểm), VCB (-0,52 điểm), MBB (-0,38 điểm) và TCB (-0,37 điểm). Cộng hưởng với sức ép từ NVL (-0,35 điểm), sự suy yếu đồng loạt của các trụ cột này đẩy tổng mức ảnh hưởng của rổ cổ phiếu giảm vọt lên 7,08 điểm, lấn át hoàn toàn nỗ lực bứt phá và trực tiếp ép VN-Index đóng cửa dưới mốc tham chiếu.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Mở cửa phiên giao dịch, đồ thị VN-Index ghi nhận một nhịp kéo rướn ngắn ngay đầu ngày, đẩy chỉ số vượt mốc 1.782 điểm.

Tuy nhiên, áp lực cung nhanh chóng xuất hiện bẻ gãy đà hưng phấn, ép đường giá lao dốc xuống vùng 1.774 điểm trước 10:00.

Từ đây đến cuối phiên sáng, thị trường nỗ lực phục hồi, hình thành các nhịp dao động giằng co và tiến sát về mốc tham chiếu 1.780,68 điểm.

Bước sang phiên chiều, ngay sau 13:00, dòng tiền bất ngờ đẩy mạnh vào thị trường tạo ra một nhịp tăng dựng đứng, giúp VN-Index chớm vượt vạch tham chiếu.

Dù vậy, lực bán chực chờ ở vùng giá cao lập tức dội xuống, khiến chỉ số trượt dài trong phần lớn thời gian sau đó, chạm mức thấp nhất ngày quanh 1.772,5 điểm vào khoảng 14:30.

Tại vùng giá thấp, lực cầu bắt đáy nhập cuộc giúp VN-Index có nhịp rút chân tương đối dứt khoát ở những phút cuối, thu hẹp đà giảm và đóng cửa tại 1.777,73 điểm.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Nhận định kỹ thuật VNINDEX

Triển vọng của chỉ số VN-Index ngày càng trở nên khởi sắc, tích cực hơn. Đợt sóng tăng phát triển từ mức 1,639.66 vẫn đang duy trì cấu trúc tăng giá thuyết phục.

Trong ngắn hạn, có những nhịp rung lắc dưới vai trò các sóng điều chỉnh. Hành động giá gần mới tiếp tục gợi mở khả năng sóng tăng có thể chuẩn bị quay trở lại tiến lên cao hơn. Kỳ vọng hướng đến mục tiêu ở mức 1,980.25.

Ở chiều ngược lại, kịch bản lý tưởng là VN-Index tiếp tục duy trì trên mốc 1.715,91 điểm. Đây là ngưỡng quan trọng để cấu trúc tăng hiện tại còn hiệu lực.

Chừng nào chỉ số vẫn giữ được vùng này, xu hướng tăng vẫn được ưu tiên và các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể được xem là những pha rung lắc trong xu hướng chính.

Ngược lại, nếu mốc 1.715,91 điểm bị xuyên thủng rõ ràng, cấu trúc tăng hiện tại sẽ cần được đánh giá lại.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất phân tích kỹ thuật và tham khảo tại thời điểm được đề cập; không phải là khuyến nghị mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu. Dữ liệu thị trường có thể thay đổi sau thời điểm ghi nhận. Nhà đầu tư cần kết hợp thêm yếu tố quản trị rủi ro, diễn biến thị trường chung và tình hình tài chính cá nhân trước khi đưa ra quyết định đầu tư.