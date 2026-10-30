Chứng khoán 29/10: VN-Index mất 11 điểm, dầu khí và logistics giảm sâu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10/2026, VN-Index giảm 11,04 điểm, tương đương 0,62%, xuống 1.755,61 điểm, xóa sạch mức tăng 4,78 điểm của phiên trước. Chỉ số mở cửa quanh 1.769 điểm nhưng nhanh chóng suy yếu, có thời điểm lùi về 1.751,67 điểm trước khi phục hồi nhẹ vào cuối phiên. Diễn biến cho thấy lực cầu xuất hiện ở vùng giá thấp, song chưa đủ sức xoay chuyển xu hướng trong ngày.

Theo bảng giá Vietstock, HoSE ghi nhận hơn 637,06 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị 14.505,31 tỷ đồng. Trong đó, giá trị khớp lệnh đạt khoảng 12.452 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên 28/10; vì vậy cần phân biệt thanh khoản khớp lệnh với tổng giá trị giao dịch khi so sánh các phiên. Trên HoSE có 97 mã tăng, 215 mã giảm và 56 mã đứng giá, phản ánh áp lực bán không chỉ tập trung ở vài cổ phiếu lớn.

VN30-Index mất 13,04 điểm, xuống 1.877,18 điểm, với 19 cổ phiếu giảm, bảy mã tăng và bốn mã đi ngang. HNX-Index lùi 3,25 điểm còn 256,61 điểm; UPCoM-Index giảm 1,64 điểm về 124,10 điểm. Nhóm vốn hóa lớn suy yếu khiến thị trường thiếu trụ đỡ, dù HPG, GVR, VPL và BID vẫn đóng góp tích cực cho VN-Index. Ở chiều ngược lại, VHM, BSR, GAS, MSN, FPT và một số mã ngân hàng gây sức ép đáng kể.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 29/10.

Trong nhóm ngân hàng và tài chính, mức giảm trải rộng nhưng có sự phân hóa. LPB giảm 2,10%, STB giảm 1,62%, SSB giảm 1,58%, VPB giảm 1,28% và VCB giảm khoảng 0,52%. Trái lại, BID tăng 0,59% và SHB tăng khoảng 0,47%; EIB, MSB, OCB cũng giữ sắc xanh. Điều đáng chú ý không chỉ là chiều giảm của nhiều cổ phiếu ngân hàng, mà còn là việc các mã tăng chưa tạo được sức lan tỏa đủ lớn để nâng chỉ số.

Riêng TCB cần được đọc trên cơ sở giá đã điều chỉnh quyền. Ngày 29/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%, theo thông báo số 2100/TB-SGDHCM của HoSE. Giá tham chiếu điều chỉnh của TCB là 22.350 đồng/cổ phiếu và giá đóng cửa cũng ở mức này. Vì vậy, không thể coi chênh lệch so với mức giá trước điều chỉnh quyền là một phiên sụt giảm hơn 33% do lực bán.

Cổ phiếu chứng khoán thiếu đồng thuận trong bối cảnh thị trường giảm điểm. SSI giảm khoảng 0,76%, TCX giảm 2,28%, VIX giảm 0,40% và ORS mất 3,59%, trong khi VND tăng khoảng 1,12%. Diễn biến này cho thấy việc giá trị khớp lệnh nhích lên chưa đồng nghĩa kỳ vọng đối với hoạt động môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đã cải thiện. Dòng tiền vẫn có xu hướng lựa chọn từng mã thay vì mua rộng cả nhóm.

Bất động sản tiếp tục tạo sức ép lên chỉ số, nổi bật là VHM giảm 2,20%, KBC giảm 1,85%, KDH giảm 1,75%, NVL giảm 1,43%, PDR giảm 1,30% và DXG giảm 1,10%. Ngược lại, VRE, TCH và DIG tăng nhẹ, còn VIC đi ngang. Sự đối lập giữa các mã cùng ngành cho thấy thị trường chưa hình thành một đợt hồi phục đồng loạt, kể cả khi nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh trước đó.

Dầu khí là tâm điểm bán mạnh. PVT giảm 6,78% và PVP giảm 6,95%, sát hoặc chạm giới hạn biên độ của sàn tương ứng; PVS mất 4,69%, BSR giảm 3,83%, PLX giảm 3,82%, PVD giảm 2,39% và GAS giảm khoảng 2,19%. Áp lực bán xuất hiện ở cả khâu vận tải, dịch vụ và chế biến dầu khí. Việc giá dầu quốc tế biến động không bảo đảm cổ phiếu dầu khí tăng tương ứng trong từng phiên, bởi giá chứng khoán còn phụ thuộc kỳ vọng lợi nhuận, vị thế ngắn hạn và cung cầu trên sàn.

Ở nhóm điện và thiết bị điện, POW giảm 1,20%, trong khi PGV nằm trong số cổ phiếu có đóng góp tích cực cho VN-Index; GEE giảm 3,18%. Điều này cho thấy cần tách nhóm sản xuất điện với nhóm thiết bị, dịch vụ công nghiệp thay vì gộp chung thành một xu hướng năng lượng. Với các doanh nghiệp điện, triển vọng sản lượng, cơ cấu nguồn phát và giá vốn nhiên liệu vẫn là các yếu tố cần theo dõi bên cạnh biến động giá cổ phiếu một phiên.

Nguồn finance.vietstock

Công nghệ, điện tử và viễn thông cũng chịu sức ép, với FPT giảm 2,41% xuống 52.700 đồng/cổ phiếu, còn nhóm cổ phiếu phần mềm theo thống kê của Báo Nhân Dân giảm khoảng 2,31%. Chỉ số nhóm viễn thông trong dữ liệu phân ngành Stockbiz cũng giảm khoảng 1%. Tình trạng suy yếu tại FPT cho thấy kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và diễn biến giá trên thị trường có thể không đồng nhất trong ngắn hạn; các mã viễn thông như VGI, FOX, CTR cần được đánh giá riêng theo hoạt động hạ tầng và dịch vụ.

Logistics và vận tải ghi nhận mức điều chỉnh đáng kể: VSC giảm 4,83%, GMD giảm 3,52%, HAH giảm 3,06% và PHP giảm khoảng 3,76%. Đây là nhóm có tính chu kỳ theo thương mại, sản lượng hàng qua cảng và chi phí vận tải nên nhịp giảm đồng loạt đáng được theo dõi ở các phiên kế tiếp. Đà giảm của nhóm này góp phần khiến sắc đỏ lan ra ngoài các lĩnh vực tài chính và bất động sản.

Bán lẻ và tiêu dùng phân hóa. MWG giảm khoảng 0,26%, MSN mất 2,83% và PNJ giảm 6,41%; trái lại, FRT tăng khoảng 0,48%, DGW tăng 0,35%, trong khi VPL tăng 1,35%. Nhóm y tế, dược phẩm nhìn chung không phải tâm điểm kéo chỉ số, mức biến động theo phân ngành gần tham chiếu. Vì vậy, không nên suy luận toàn bộ bán lẻ hoặc y tế cùng chuyển xấu chỉ từ biến động của một vài mã có thanh khoản lớn.

Dòng vốn ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng khoảng 459 tỷ đồng trên HoSE. TCB bị bán ròng khoảng 118 tỷ đồng, FPT gần 115 tỷ đồng, SSI gần 79 tỷ đồng, VHM gần 65 tỷ đồng và VPL hơn 60 tỷ đồng. Ở chiều mua, VPB nhận khoảng 83 tỷ đồng, HPG hơn 63 tỷ đồng và SHB hơn 43 tỷ đồng. Hoạt động mua ròng chọn lọc không đủ bù áp lực rút vốn tại những cổ phiếu vốn hóa lớn.

Phiên 29/10 khép lại với tín hiệu thận trọng rõ hơn sau nhịp hồi phục ngắn của tuần trước. Vùng 1.750 điểm vừa được kiểm định trong ngày, còn khu vực 1.740–1.750 điểm là vùng hỗ trợ đáng quan sát trong những phiên tới. Khả năng giữ vùng này, cùng sự cải thiện về độ rộng và vai trò nâng đỡ của ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sẽ quyết định liệu thị trường chỉ đang tái tích lũy hay bước vào một nhịp điều chỉnh sâu hơn.