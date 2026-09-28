Chứng khoán 28-9: VN-Index giảm gần 5 điểm, BVH ngược dòng tím lịm

VN-Index giảm hơn 4 điểm, sắc đỏ chiếm ưu thế

Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.780,68 điểm, giảm 4,43 điểm, tương đương 0,25%. Chỉ số HNX-Index giảm 0,9 điểm xuống 271,31 điểm, tương ứng mức giảm 0,33%. UPCoM-Index cũng giảm 0,25 điểm, còn 124,96 điểm, tương đương 0,2%.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm. Toàn thị trường ghi nhận 19 mã tăng trần, 231 mã tăng giá, 840 mã đứng giá, 432 mã giảm và 24 mã giảm sàn.

Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh không quá mạnh trên chỉ số nhưng lan rộng ở nhiều nhóm cổ phiếu. VN-Index được hỗ trợ bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn tăng giá, qua đó hạn chế mức giảm chung của thị trường.

Sắc đỏ áp đảo trên bảng điện tử

Trong nhóm tài chính, nhiều cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán đóng cửa trong sắc đỏ. TCB giảm 1,2%, VPB giảm 0,22%, HDB giảm 1,08%, CTG giảm 1%, ACB giảm 1,4% và LPB giảm 2,05%. Ở nhóm chứng khoán, SSI giảm 2,66%, VIX giảm 1,98%, HCM giảm 4,02%, VND giảm 3,14%, MBS giảm 3,09% và SHS giảm 3,65%.

Chiều ngược lại, một số mã ngân hàng vẫn giữ được sắc xanh như STB tăng 0,92%, MSB tăng 0,71%, VCB tăng 0,52% và EIB tăng 0,3%.

Nhóm bất động sản cũng phân hóa rõ rệt. VHM tăng 0,58%, DXG tăng 0,99%, trong khi KDH giảm 2,55%, SJS giảm 2,17%, NVL giảm mạnh 6,75%, DIG giảm 4,15% và NLG giảm 3,56%. VIC gần như đi ngang khi giảm 0,04%.

Đáng chú ý, nhóm năng lượng tiếp tục có nhiều cổ phiếu tăng mạnh. BSR tăng 6,58%, PVS tăng 5,7%, PVD tăng 3,61%, PLX tăng 1,71% và PVT tăng 1,52%. Đây là một trong những nhóm hiếm hoi duy trì được sự đồng thuận tăng giá trên bảng điện.

Trong nhóm nguyên vật liệu, HPG giảm 2,18%, GVR giảm 2,13% và MSR giảm 2,95%. Ở chiều tăng, DCM tăng 2,62% và DPM tăng 1,33%.

Nhóm công nghiệp cũng ghi nhận sự phân hóa. VSC tăng 2,64%, HAH tăng 1,16%, trong khi CII giảm 2,78%, GEE giảm 1,49% và GEX giảm 0,42%.

Các cổ phiếu tiêu dùng cũng không tránh khỏi áp lực bán. MSN giảm 1,57%, MWG giảm 1,91%, FPT giảm 1,55%. Trong khi đó, HAG tăng 0,36%, VNM tăng 0,84%, DGW tăng 2,36% và PET tăng hơn 4%.

Diễn biến phiên 28-9 phù hợp với trạng thái thận trọng được ghi nhận trong tuần giao dịch trước, khi VN-Index giảm 1,68% trong tuần đầu tiên sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Một điểm đáng chú ý khác trong phiên đầu tuần là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo dữ liệu, khối ngoại mua vào khoảng 1.365,23 tỷ đồng nhưng bán ra 1.659,09 tỷ đồng, qua đó bán ròng khoảng 293,86 tỷ đồng trên HoSE.

Áp lực bán tập trung đáng kể ở nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VPB bị khối ngoại bán ròng khoảng 200,3 tỷ đồng, đứng đầu danh sách. Tiếp theo là BVH bị bán ròng 115,42 tỷ đồng, CTG 73,31 tỷ đồng, PNJ 59 tỷ đồng và HDB 56,53 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu khác cũng nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh gồm ACB khoảng 44,49 tỷ đồng, HPG 34,28 tỷ đồng và TCB khoảng 12 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại vẫn tìm đến một số cổ phiếu thuộc nhóm năng lượng, ngân hàng và chứng khoán. BSR được mua ròng khoảng 52,37 tỷ đồng, DCM 47,82 tỷ đồng, STB 39,02 tỷ đồng, GAS 25,01 tỷ đồng và TPB 22,6 tỷ đồng.

Các mã VPL, VCI, PVD và POW cũng được mua ròng lần lượt khoảng 21,31 tỷ đồng, 17,18 tỷ đồng, 16,68 tỷ đồng và 16,30 tỷ đồng.

Cổ phiếu BHV tím lịm

Trong phiên giao dịch đầu tuần 28/9, cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt trở thành điểm sáng hiếm hoi trên nhóm vốn hóa lớn khi tăng hết biên độ, đi ngược xu hướng chung của thị trường.

Cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt chốt phiên tăng kịch trần 6,98%, đạt 73.600 đồng/cổ phiếu.

Đây là vùng giá cao nhất của BVH kể từ giữa tháng 4-2026. Nếu tính trong khoảng 2 tháng qua, cổ phiếu này đã tăng khoảng 30%. Thanh khoản cũng đột biến khi hơn 3,4 triệu cổ phiếu được giao dịch, mức cao nhất trong khoảng 4 năm.

Diễn biến cổ phiếu BHV

Xét trong nhóm bảo hiểm đang niêm yết, Bảo Việt hiện sở hữu quy mô tài sản lớn nhất. Tại cuối tháng 6, giá trị danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của tập đoàn vượt 290.100 tỷ đồng, tăng hơn 23.400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng đạt 166.700 tỷ đồng, tăng gần 18.900 tỷ đồng và tương đương hơn một nửa tổng tài sản của doanh nghiệp.

Với lượng tiền gửi này, Bảo Việt hiện nằm trong nhóm doanh nghiệp niêm yết có quy mô tiền gửi lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, một số khoản tiền gửi ngắn hạn của Bảo Việt được hưởng lãi suất tối đa 8,9%/năm. Đối với các khoản tiền gửi dài hạn, mức lãi suất cao nhất lên tới 8,6%/năm.

Nguồn tiền lớn được phân bổ vào tiền gửi giúp hoạt động đầu tư tài chính trở thành một cấu phần đáng kể trong kết quả kinh doanh của Bảo Việt. Trong nửa đầu năm 2026, tập đoàn ghi nhận 4.926 tỷ đồng thu nhập từ lãi tiền gửi, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 8.430 tỷ đồng, tăng 27,9%.