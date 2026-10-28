Chứng khoán 28-10: FPT bị xả ròng gần 260 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán ngày 28-10 ghi nhận VN-Index tăng 4,78 điểm lên 1.766,65 điểm. Khối ngoại bán ròng 267,1 tỷ đồng trên thị trường, tập trung bán FPT, VPL và mua ròng TCB, MSN.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28-10, VN-Index tăng 4,78 điểm, tương đương 0,27%, lên 1.766,65 điểm. HNX-Index tăng 0,36 điểm, tương đương 0,14%, lên 259,86 điểm. Ngược lại, UPCoM-Index giảm 0,35 điểm, tương đương 0,28%, xuống 125,74 điểm.

Thị trường hôm nay tăng nhẹ.

Trên sàn HoSE, số lượng cổ phiếu tăng giá là 270 mã, trong khi có 361 mã giảm giá, 881 mã đứng giá, 14 mã tăng trần và 18 mã giảm sàn.

Ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, HDB tăng mạnh nhất trong các mã vốn hóa lớn với 3,86%. VCB tăng 2,5%, TPB tăng 2,36%, MSB tăng 1,59%, VPB tăng 1,29%, CTG tăng 1,15%, STB tăng 0,89%, VIB tăng 0,35%, SSB tăng 0,32%, ACB tăng 0,23% và MBB tăng 0,25%. Ở chiều giảm, SHB mất 1,39%, EIB giảm 1,48%, TCB giảm 0,15% và SSI giảm 0,25%.

Tại nhóm bất động sản, VIC tăng 0,33%, VPI tăng 2,29%, KBC tăng 0,19%, trong khi VRE giảm 1,23%, CEO giảm 1,74%, NVL giảm 0,47%, DXG giảm 0,1%, PDR giảm 0,43% và DIG giảm 0,1%. VHM đứng giá tham chiếu.

Nhóm nguyên vật liệu ghi nhận HPG giảm 1,19%, trong khi DCM tăng 0,43%, NKG tăng 0,83%, MSR tăng 3,48% và HHP tăng 0,28%.

Ở nhóm tiêu dùng thiết yếu, MSN tăng 1,09%, VNM tăng 1,04%, trong khi DBC giảm 1,24% và HAG giảm 0,35%. Nhóm công nghệ thông tin ghi nhận FPT giảm 2,53%.

Tại nhóm công nghiệp, VSC tăng 1,4%, GEX tăng 1,09%, GMD tăng 0,93%, VCG tăng 3,28% và CTD tăng 0,74%. Ở chiều giảm, GEE giảm 1%, VGC giảm 2,14%, CII giảm 0,72% và VJC giảm 1,05%.

Nhóm tiêu dùng không thiết yếu có MWG tăng 0,4%, VPL tăng 2,18%, PNJ tăng 0,59%, trong khi DGW giảm 6,92% và FRT giảm 1,08%. Tại nhóm năng lượng, PVD tăng 1,62%, BSR giảm 0,52% và PVT giảm 1,51%.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại mua vào hơn 61 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 66,1 triệu cổ phiếu, tương ứng bán ròng khoảng 5,1 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt 1.891,56 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra đạt 2.158,66 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại bán ròng 267,1 tỷ đồng trong phiên.

Ở chiều mua ròng, TCB dẫn đầu với giá trị 172,17 tỷ đồng, tiếp đến là MSN với 89,41 tỷ đồng, VCB với 78,22 tỷ đồng, HDB với 58,49 tỷ đồng, VPB với 35,19 tỷ đồng và VIX với 18,16 tỷ đồng. Các mã khác được mua ròng gồm BVH với 21,6 tỷ đồng, PNJ với 16,64 tỷ đồng, TPB với 14,66 tỷ đồng và DCM với giá trị hơn 13 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, FPT đứng đầu với 259,73 tỷ đồng, tiếp theo là VPL với 118,2 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng đáng chú ý khác gồm GMD với 42,91 tỷ đồng, VNM với 35,1 tỷ đồng, STB với 34,25 tỷ đồng, BID với 30,01 tỷ đồng, MSB với 24,98 tỷ đồng, LPB với 22,61 tỷ đồng, HPG với 22,3 tỷ đồng, VRE với 21,87 tỷ đồng, EIB với 20,88 tỷ đồng, VSC với 19,24 tỷ đồng và MBB với 18,93 tỷ đồng.